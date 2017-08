GAME OF THRONES 7x05/ Come vedere la puntata in streaming video, le ultime notizie sull’attacco hacker

Game of Thrones 7, Daenerys Targaryen

Secondo appuntamento settimanale, per i fan di Game of Thrones. Per quanti si fossero risparmiati la consueta alzataccia delle tre del mattino, Sky manderà in onda stasera l'episodio 7x05 del Trono di Spade. L'appuntamento è per le 22.15, subito dopo la replica in italiano del 7x04. Per il doppiaggio del quinto episodio bisognerà invece attendere lunedì 21 agosto. La nuova serie di Game of Thrones è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, oltre che su NowTv, che permette di fruire dei programmi Sky sia on demand che in live streaming. Nonostante i rigidi controlli di sicurezza praticati da HBO, la serie è stata distribuita illegalmente su numerose piattaforme torrent. L'invito rivolto ai fan è a servirsi di mezzi leciti: gli spettatori che contravvengono a questa semplice regola sono soggetti a tracciamento da parte della casa di produzione. Non è charo quali azioni saranno intraprese nei confronti di chi viola il copyright. I pirati, comunque, sono avvisati.

NESSUN CONTATTO TRA HBO E GLI HACKER DI GAME OF THRONES

Ma il bottino sarebbe ben più consistente di qualche puntata: un nutrito gruppo di criminali informatici avrebbe trafugato dai server centinaia di contenuti inediti di GoT e non solo. Il condizionale è d'obbligo, tanto più che la stessa emittente televisiva è arrivata a pronunciarsi ufficialmente smentendo ogni sorta di coinvolgimento di natura cyber-criminale. Nessuna trattativa in corso, fanno sapere. Di seguito il testo integrale del comunicato. "Non siamo in comunicazione con gli hacker responsabili dell'attacco e non faremo commenti ogni singola volta che qualche nuovo contenuto dovesse essere rilasciato. È stato ampiamente riportato che si è verificato un incidente informatico nei server HBO. Gli hacker potrebbero continuare a pubblicare parti di ciò che è stato sottratto nel tentativo di catturare l'attenzione dei media. È un gioco a cui non vogliamo prendere parte. Ovviamente, nessuna compagnia vuole che le sue informazioni vengano rubate e messe su internet. In questa vicenda abbiamo voluto focalizzarci sulla trasparenza verso i nostri impiegati, partner commerciali e talenti creativi che lavorano con noi. E questo rimarrà il nostro obiettivo anche in futuro. Questo incidente non impedirà ad HBO di continuare in ciò che sa far meglio".

