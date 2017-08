GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni e news: chi entrerà in Casa? Ecco cosa verrà lasciato fuori

Grande Fratello Vip

Tutto pronto per la seconda edizione del Grande Fratello Vip. In televisione sono anche partiti i promo ufficiali con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ancora una volta conduttori del programma che dovrebbe tornare in onda dal prossimo 11 settembre nella prima serata di Canale 5. Tutto ancora molto aperto per quanto riguarda i cast, anche se sono già emerse le primissime abbondanti anticipazioni (ufficiose). Cristiano Malgioglio per esempio, dovrebbe esserci quasi sicuramente ed infatti, a tal proposito intervistato da Spy ha affermato: "Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey. L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa...”. Spazio anche per Simona Izzo e Serena Grandi, così come anticipato sia da Blogo che da Alberto Dandolo. A tal proposito, l'interprete de “La Grande Bellezza” ha confidato tra le pagine di “Nuovo”: “Posso solo dire che far parte del programma sarebbe un sogno. Sono pronta a mettermi in gioco”.

GRANDE FRATELLO VIP 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS

COSA DOVRANNO LASCIARE PRIMA DI ENTRARE IN CASA

L'irriverente penna di Dagospia ha poi avanzato anche i nomi di Giulia De Lellis, i fratelli di Belen Rodriguez Jeremias e Cecilia (che parteciperanno come unico concorrente), Aida Yespica, Simona Izzo, Carmen Di Pietro e l'ex tronista Rosa Perrotta. Il settimanale “Spy” ha anche aggiunto il nome di Luca Onestini: chi manca all'appello? Gli ultimi nomi che sono emersi sono quelli di Elettra Lamborghini, Lorenzo Flaherty e Marco Predolin. Naturalmente per le conferme ufficiali bisognerà ancora attendere un poco. Nulla da fare per Giorgio Manetti, Ivan Catteneo, Soleil Sorge e Marco Cartasegna. Proprio quest'ultimo ha affermato in rete di avere rinunciato alla proposta ma di stare lavorando ad un nuovo progetto. I concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip, vivranno con le telecamere puntate 24 ore su 24 e verranno spiati in qualunque stanza. Prima di varcare la porta rossa, dovranno liberarsi e lasciare fuori smartphone, orologi, computer, telefoni fissi, lettori mp3, libri e televisori. Ne vedremo delle belle? Il potenziale cast ufficiale promette parecchio.

