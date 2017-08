Gloria Guida/ Sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 2017? (Reazione a Catena di sera)

Reazione a Catena di sera, Gloria Guida

La cantante ed attrice Gloria Guida è fra i papabili del Grande Fratello Vip 2017, un'indiscrezione che tuttavia non ha ancora ricevuto conferma. La moglie di Johnny Dorelli potrebbe quindi fare il suo ingresso nella Casa il prossimo settembre e sembra che sia fra le più quotate. Il suo volto è stato associato a lungo tempo alle commedie all'italiana tipiche degli anni '70, anche se il debutto dell'artista è avvenuto nel mondo della musica. Anche per questo l'abbiamo vista fra i concorrenti di un'edizione di Tale e quale show, dove ha saputo farsi notare. Questa sera, lunedì 14 agosto 2017, vedremo invece Gloria Guida a Reazione a Catena, il game show di Amadeus in onda su Rai 1. Non è la prima volta che l'attrice e cantante partecipa a programmi simili, dato che lo scorso dicembre è stata fra i concorrenti di Music Quiz al fianco di Serena Rossi, Paolo Conticini e Tullio Solenghi.

MADRINA A MISS TEENAGER ORIGINAL

Gloria Guida è stata di recente una delle madrine di Miss Teenager Original, il concorso che l'ha lanciata nella carriera della moda e che la unisce ad altri nomi femminili importanti dello spettacolo italiano. Da Barbara De Rossi a Milly Carlucci, fino a Laura Chiatti e Mita Medici. In queste settimane Gloria Guida ha inoltre rilasciato un'intervista ad Oggi parlando del suo rapporto con il marito e del carattere di Johnny Dorelli, da molti descritto come un burbero. Durante l'intervento, ha ripercorso alcuni momenti del loro primo incontro, sottolineando come l'attore abbia saputo conquistarla con il fascino e tenerezza. 32 anni di matrimonio che hanno comportato comunque qualche crisi, alcune persino significative: in un'occasione in particolare, la coppia era pronta a separarsi definitivamente. "Alla fine ha prevalso la voglia di tenere unita la famiglia", ha chiosato.

LA CARRIERA

Nata il 19 novembre del 1955, Gloria Guida è stata fra le attrici di primo piano per quanto riguarda i film italiani a sfondo erotico e sexy. Di origini emiliane, si trasferisce subito nella prima periferia bolognese, dove vive tutt'oggi, ed intraprende la propria carriera artistica. Inizialmente la troviamo come cantante, appena 17enne, grazie a Un disco per l'estate, manifestazione a cui partecipa con il brano e suo primo singolo L'uomo alla donna non può dire no. Un anno fortunato il 1972 per la giovane Gloria Guida, che pubblica Cuori, fatti onore, il suo secondo singolo e cover di una canzone di Danny Beckerman, California Calling. Prova in seguito ad entrare al Festival di Sanremo, ma dopo una sconfitta decide di dirigersi verso il cinema e la televisione. Non abbandona tuttavia la passione per la musica, cantanto la colonna sonora di un film del 1979, La liceale seduce i professori, e de L'infermiera di Notte, dove intona La Musica.

