IL SEGRETO/ Anticipazioni 14 agosto: Hernando e Matias intrappolati nei sotterranei della tenuta

Il Segreto

HERNANDO E MATIAS IN PERICOLO

La programmazione de Il Segreto non si ferma per un solo giorno in tutto il mese di agosto. La telenovela spagnola, a differenza delle altre illustri storie d'amore del pomeriggio di Canale 5, torna in onda anche questa sera e lo farà anche domani, nel giorno di Ferragosto. Tutti pronti davanti al televisore, a partire dalle ore 18:45 per l'episodio nel quale le sorti di Hernando saranno appese ad un filo. Il proprietario di Los Manantiales si troverà infatti nei sotterranei della tenuta per ispezionare la situazione delle acque, quando resterà vittima di un crollo, organizzato dallo stesso Nestor. Sia lui che il giovane Castaneda resteranno intrappolati sotto le macerie, con poche possibilità di sfuggire al peggio. Il terribile cubano riuscirà a liberarsi per sempre del suo rivale in amore? Nel frattempo, anche Emilia dovrà fare i conti con le azioni dell'uomo giunto dal suo passato: approfittando dell'assenza di Hernando, infatti, Nestor tenterà di aggredirla sessualmente per dimostrarle come sia pronto a tutto per ritrovare sua figlia.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 AGOSTO: LA DISPERAZIONE DI CARMELO

La puntata de Il Segreto di questa sera confermerà il terribile destino di Carmelo, costretto ad assistere impotente alla morte della moglie Mencia. Alla Miel Amarga avrà luogo la veglia funebre alla quale parteciperà quasi tutto il paese. Leal non riuscirà a nascondere la propria disperazione, associando un sentimento di grande sconforto alla rabbia verso le persone da lui ritenute colpevoli del terribile delitto. E dopo essersela presa con l'impotente Onesimo, del tutto estreneo ad un simile avvenimento, il braccio destro di Severo finirà per urlare il suo odio verso l'unica causa di tutto questo ovvero Donna Francisca. Proprio a lei rivolgerà in futuro la sua vendetta? Severo e Lucas cercheranno di ricondurlo alla ragione, ma tutto risulterà inutile. La Montenegro avrà però ben altro a cui pensare: più che mai succube delle minacce di Cristobal, sarà costretta a recarsi da Raimundo per convincerlo ad accettare il ruolo di Intendente. Dopo l'iniziale rifiuto, Ulloa valuterà i pro e i contro di tale proposta, giungendo ad una decisione inaspettata...

