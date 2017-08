Il figlio più piccolo / Il film con Christian De Sica su Iris (oggi, 14 agosto)

Il figlio più piccolo su Iris

IL CAST

Nella prima serata di lunedì 14 agosto, su Iris andrà in onda Il figlio più piccolo, una pellicola drammatica diretta da Pupi Avati nel 2010. Il film è stato premiato con il Nastro d'Argento a Christian De Sica (miglior attore protagonista) e Luca Zingaretti (miglior attore non protagonista), oltre che con due Globi d'Oro, ancora a Christian De Sica e a Nicola Nocella, miglior attore rivelazione.

LA TRAMA

La narrazione vede al centro Luciano Baietti (Christian De Sica), un imprenditore romano ormai trapiantato da anni a Bologna, che porta avanti la sua attività senza alcuno scrupolo. Tanto da spingersi a circuire una ragazza, Fiamma (Laura Morante) e a sposarla, pur non amandola, solo per poter impossessarsi degli immobili a lei intestati. Una volta proceduto alla loro vendita, l'uomo non esita a lasciare la famiglia, nonostante la nascita dei figli Paolo (Marcello Maietta) e Baldo (Nicola Nocella) e a fondare una società, Baietti Enterprise, consigliato da Sergio Bollino (Luca Zingaretti), anche lui scarsamente propenso a farsi frenare da valutazioni di carattere morale. La nuova holding, infatti, si caratterizzerà immediatamente per i bilanci fasulli e la forza contrattuale che gli deriva da una fitta rete di relazioni e ricatti. Per assumere ancora più forza, Baietti punta ora a sposare Dina Diasparro (Alessandra Acciai), una potente imprenditrice che si dedica anche alla politica, con la lista civica da lei fondata. In tal modo, l'uomo spera di non avere più la Guardia di Finanza alle porte, cosa che gli sta procurando non pochi grattacapi.

Per mettere al sicuro il suo patrimonio, però, Baietti decide di intestare tutto al figlio Baldo, contando sulla sua ingenuità. Invitato al matrimonio, il ragazzo viene quindi messo al corrente delle intenzioni paterne, che dovrebbero ovviare a quanto accaduto in precedenza. In seguito fa firmare al figlio le carte che lo rendono presidente del tutto, che però ben presto si rivelerà l'ennesimo inganno, in quanto la holding non solo si trova in pessime acque, ma deve all'amministrazione fiscale una somma mostruosa. Accortosi di essere stato raggirato, il ragazzo è quindi costretto alla fuga, che però viene stoppata da Bollino, il quale gli promette a sua volta di mettere a disposizione i capitali che serviranno a girare la pellicola che ha sempre sognato. Quando arriva il giorno del matrimonio, Luciano si vede recapitare un avviso di garanzia ed è quindi costretto a recarsi in procura. Alla fine, anche perché consigliato male dagli avvocati, ammette le sue colpe e le sue proprietà sono oggetto di confisca. Un anno dopo, Baietti viene atteso di fronte al carcere mentre sta per lasciarlo, da Bollino e da Baldo. Ormai però l'uomo è non solo in fase di rovina economica, ma anche in uno stato mentale preoccupante, tanto che nelle ultime riprese viene inquadrato mentre è perso in un immaginario colloquio con il figlio.

