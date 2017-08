Karate kid III / Il film con Pat Morita e Ralph Macchio su Iris (oggi, 14 agosto)

Karate Kid III in onda su Iris

IL CAST

Karate Kid III - La sfida finale (il cui titolo in lingua originale è The Karate Kid, Part III) è una pellicola action diretta da John Avildsen e rappresenta la terza pellicola appartenente alla fortunata saga cinematografica di Karate Kid. Nel cast sono presenti Ralph Macchio, Pat Morita, Sean Kanan, Robyn Lively,Thomas Ian Griffith e Martin Kove. Nel corso della sua carriera,Ralph Maccio, l'attore interprete di Daniel, ha preso parte a diverse serie tv come Ugly Btty, Psych e The Deuce. Pat Morita, il celebre attore americano di origini giapponesi che ha interpretato il maestro Miyagi, ha preso parte a film come Brother, Last shot e The Center of the world.

LA TRAMA

La trama del terzo film di Karate Kid inizia esattamente l'anno successivo alla fine della seconda pellicola. Nella parte iniziale ci si sofferma sulla vita di John Kreese, l'antagonista di Daniel del secondo film. L'uomo è ormai rimasto privo di tutti i suoi alunni dopo la sconfitta del torneo e pian piano il dojo Kobra va in rovina. John decide così di dire addio al dojo e lasciare la città. Ma prima di farlo si reca da Terry Silver, suo vecchio amico e veterano di guerra. Quest'utlimo è diventato ricco grazie ad innumerevoli attività criminale ed è inoltre proprietario del dojo. Terry, in debito con John da diversi anni, decide di aiutare il suo amico a vendicarsi di Daniel e del suo Maestro,invitando John a partire per una lunga vacanza a Thaiti. Nel frattempo Daniel e Miyagi tornano a casa. Il giovane, invece di iniziare i suoi studi universitari, decide di aprire un locale e dedicarsi alla vendita di bonsai.

Allo stesso tempo Silver contatta un criminale senza scrupoli, Mike Barnas, che avrà il compito di batter Daniel nel corso del torneo in cui il suo amico John è stato tremendamente battuto l'anno precedente. I piani di Silver si complicano quando Miyagi decide di proibire a Daniel di prendere nuovamente parte al torneo. L'uomo cambia strategia e si presenta ai due come amico di Jonh Kreese, desideroso di scusarsi con entrambi per il comportamento del suo collega ed amico, di cui finge la morte. Per convincere Daniel a prendere parte al torneo, Silver invierà Mike Barnes, che minaccerà il ragazzo di morte. Dopo essere stato costretto a firmare la sua partecipazione al torneo, Miyagi continua a rifiutarsi di allenare di nuovo il ragazzo, Quest'ultimo inizia così ad allenarsi da solo ma poco dopo verrà affiancato da Silver che lo sottopone ad allenamenti molti duri e violenti. Riuscranno Daniel e Miyagi a riappacificarsi? E che epilogo avrà il nuovo torneo?

© Riproduzione Riservata.