La scelta del cuore/ Il film con Genie Francis su Canale 5 (oggi, 14 agosto)

La scelta del cuore su Canale 5

IL CAST

Durante il pomeriggio di lunedì, 14 agosto 2017, su Canale 5 andrà in onda una frizzante commedia intitolata "La scelta del cuore". Sotto la regia di Douglas Barr, si tratta di un film drammatico di produzione canadese del 2012. Tra i personaggi principali figurano i volti di attori come Genie Francis, Laci J Miley e Ted Mc Ginley. Scopriamo insieme di cosa tratta la trama del film in questione.

LA TRAMA DEL FILM

La trama ruota intorno alla vicenda di Peyton MacGruber, una giornalista che lavora presso una rivista locale. Peyton cura una rubrica dedicata alla risoluzione dei problemi amorosi, sarà proprio questa rubrica ad essere di ispirazione per la pubblicazione del suo nuovo romanzo. Oltre a questo suo successo lavorativo, Peyton ha recentemente messo su famiglia con il marito King, si sono sposati solo da pochissimo. i due decidono, pertanto, di orgaizzare un viaggio al fine di promuovere il libro in questione, la coppia risiede in un villaggio nello stato di Washington.

Come se non bastasse, Peyton scopre con piacere che il marito ha fatto di tutto per festeggiare insieme il loro anniversario. Tutto sembra andare peril meglio, fino a quando Peyton non trova un bambino davanti la propria porta di casa, con un biglietto che invita la donna a crescerlo e accudirlo come fosse suo. In realtà il bambino appartiene a Violet, una ragazza di appena 19 anni che ha fatto di tutto per crescere e accudire un bambino come Charlie (questo è il suo nome), nonostante le infinite difficoltà. La ragazza non lo fa con cattiveria, ma cerca di dare al bambino un futuro più roseo rispetto a quello che potrebbe offrire lei. La cosa curiosa è che anche Peyton ha vissuto la stesse esperienza: all'età di 19 anni, la donna ha dovuto abbandonare il proprio figlio appena nato, ma adesso che è una donna decide, insieme al marito, di prendersene cura quantomeno fino a quando non si riusciranno ad avere maggiori informazioni sulla madre biologica. Nel frattempo, di giorno in giorno Peyton si affeziona sempre più al piccolo Charlie. Peyton sogna addirittura di poterlo adottare. Tuttavia, una volta che le madri vengono portate di fronte al giudice per decidere della questione, una Peyton commossa tifa per Violet...Come andrà? A chi andrà la potestà del piccolo Charlie?

© Riproduzione Riservata.