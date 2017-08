Le spie/ Il film con Eddie Murphy e Owen Wilson su Canale Nove (oggi, 14 agosto)

Le spie su Canale Nove

Le spie è un film di produzione americana prodotto nel 2002 dalla Columbia Pictures Corporation unitamente alla Tall Trees Productions e alla C-2 Pictures, e diretto da Betty Thomas. La pellicola che si basa su un soggetto scritto da Morton Fine. è stata sceneggiata da Marianne Wibberley e da Cormac Wibberley ed è stata già programmata diverse volte sui piccoli schermi televisivi del bel paese. Ottimo il cast di attori tra di cui spicca Eddie Murphy che interpreta Kelly Robinson, per un commedia che comunque non ha riscosso il successo atteso dalle case di produzione sia in termine di audience che di incassi al box office.

LA TRAMA

Il film si basa sulla vita di Alex Scott (interpretato da Owen Wilson) un agente di un servizio segreto chiamato Bureau of National Security. La missione dell’agente prevede il recupero di un aeroplano speciale, noto con il nome in codice di Serramanico, un biplano che ha la particolarità di essere totalmente invisibile ai radar. L’aereo è in possesso di un trafficante di armi che ha intenzione di venderlo al migliore offerente, in un affollata asta che dovrà tenersi a Budapest. L’asta avverrà durante un evento che avrà il culmine in un match internazionale di pugilato, il combattimento vedrà come guest star un pugile imbattuto da cinquantasette match, Kelly Robinson (interpretato da Eddie Murphy).

L’agente segreto ha bisogno di una buona copertura che lo possa far partecipare senza attirare sospetti all'evento, e per questo diventa l’assistente del pugile, un atleta alquanto scontroso e irascibile. I due una volta presentatisi si rendono immediatamente antipatici, gli screzi sono però presto superati, e l’assistente e il pugile riusciranno a fraternizzare, con il megalomane atleta che aiuterà l’agente segreto a scalare le posizioni di vertice, all’interno del servizio nella quale lavora. La missione vede un prologo insperato, con Alex che cerca di far colpo su una spia donna del quale è segretamente innamorato, Rachel, essa viene chiamata in un’altra missione e Kelly e Alex la seguiranno, decisione che porterà a salvare la vita della donna, e che soprattutto rinsalderà un amicizia tra i due uomini, amicizia che da quel momento durerà tutta la vita.

© Riproduzione Riservata.