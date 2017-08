Mara Venier/ "L'Arena? Avrei dovuto condurla io, mi spiace che l'abbiano chiusa"

Mara Venier

Mara Venier, intervistata dal quotidiano Libero, ha parlato della sua lunga carriera con uno sguardo sia al passato che al futuro. In primis si dice contenta di tornare alla giuria di Tu si que vales, noto programma del sabato sera di Canale 5, che la vede al fianco di un gruppo che ama e che tanto la diverte (il cast è composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti). Mara Venier si esprime anche sulla chiusura dell'Arena ed esprime tutto il suo dispiacere: "Mi spiace per la chiusura de L'Arena. È nata con me. Era la mia Domenica In che presentavo con Paolo Limiti. L'Arena dovevo condurla io. Poi, quando abbiamo fatto le riunioni, ho capito che sarebbe stata perfetta per Massimo. Era la parte più giornalistica, io mi concentravo sull'intrattenimento e le interviste ai personaggi".

MARA VENIER SI SVELA: DALL'ARENA A L'ADDIO ALLA RAI

IL DOLORE E LA RINASCITA DELLA CONDUTTRICE

Ossessionata dalle pulizie, tanto da definirsi una "colf mancata", la Venier riflette anche sul passato alla Rai e ricorda quando conduceva La vita in diretta con ascolti alti sia con Lamberto Sposini sia con Marco Liorni. All'improvviso la scelta della Rai di puntare su altro. Decisione presa senza fare polemica da parte della Venier. Che non nasconde il dolore per la decisione che prese la Rai: "Fu un dolore ma poi arrivò la proposta di Maria a Canale 5. Nessuno mi ha sostenuta, nessuno ha speso una parola per me, nessuno che domandava alla Rai: perché la Venier è stata sostituita anche se andava bene? Anni dopo l'ho capito benissimo, a quelli che sono venuti dopo di me non è andata poi molto bene". Dalle parole di Venier c'è ancora tanta amarezza per la scelta della Rai ma ad oggi i rimpianti per lei sono davvero pochi.

