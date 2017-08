ORLANDO BLOOM E KATY PERRY / News: l'ex coppia paparazzata di nuovo insieme, ci riprovano?

Orlando Bloom e Katy Perry sono tornati insieme? (Fonte Foto, KikaPress)

ORLANDO BLOOM E KATY PERRY CI RIPROVANO?

Orlando Bloom e Katy Perry sono tornati insieme? L'ex coppia è stata fotografata al concerto di Ed Sheeran e il gossip, in un attimo è stato servito. Dopo una relazione sentimentale di circa un anno, la coppia si è definitivamente separata: "Prima che voci inventate possano sfuggire di mano, possiamo confermare che Orlando e Katy si sono lasciati con rispetto e affetto", si leggeva su Us Weekly. E' possibile quindi che, nonostante l'amore sia finito, i due mantengano un civile rapporto senza però più nessuna implicazione sentimentale. La notizia della loro separazione ufficiale peraltro è arrivata all'indomani dalla loro partecipazione insieme in occasione degli Oscar ed aveva lasciato tutti sbigottiti. L'attore poi, si era confidato tra le pagine di Elle Uk, raccontando proprio della sua relazione con Katy Perry e delle fotografie nudo che l'hanno reso uno dei personaggi più cliccati e ricercati dell'estate 2016: “Siamo amici. E’ una bella cosa. Siamo entrambi adulti […] E’ meglio essere d’esempio ai ragazzi e mostrare che le rotture non devono essere piene d’odio”.

SOLO AMICIZIA O QUALCOSA DI PIU'?

Orlando Bloom deve essere una persona molto pacifica e rispettosa ed infatti, non è la prima volta che chiude una storia d'amore in maniera civile. Anche il divorzio con l'ex moglie Miranda Kerr è stato relativamente sereno e oggi l'ex coppia ha un magnifico rapporto che consente loro di crescere il figlio Flynn con la massima tranquillità. L'attore di “Pirata dei Caraibi” e la cantante si erano lasciati ufficialmente lo scorso marzo ma nelle scorse ore, questa piacevole segnalazione sta letteralmente facendo impazzire i fan. I due infatti, sono stati beccati insieme a coccolarsi allo Staples Center di Los Angeles, dove hanno assistito al concerto di Ed Sheeran. Lo scatto è stato condiviso dall'utente di Instagram “stang02mu” e dopo pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo. L'abbraccio tra Orlando Bloom e Katy Perry è solo un gesto di affettuoso rispetto oppure la coppia sta decidendo di riprovarci?

© Riproduzione Riservata.