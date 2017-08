Oroscopo Paolo Fox, previsioni a LatteMiele oggi 14 agosto 2017: che giornata sarà secondo le stelle?

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

LAVORO, GEMELLI RAZIONALI

Andiamo a vedere da vicino le ultime riguardanti il lavoro nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro invece potrebbe a breve vivere dei cambiamenti importanti dal punto di vista dell'ambito professionale. I Gemelli devono essere razionali, provando ad evitare a commettere dei passi falsi. La Bilancia vive un mese di riscatto in diversi ambienti tra cui anche quello del lavoro. E' il momento di fare attenzione e di prendere al volo diverse occasioni. Lo Scorpione deve cercare nuove strategie, provando a trovare la giusta connotazione in alcune situazioni. Il Sagittario vive alcuni momenti di difficoltà economica che non sono facili da gestire. Nelle prossime settimane ci sono alcune cose da mettere in chiaro dal punto di vista di alcuni contratti. Bisogna stare molto attenti alle provocazioni. Il Cancro ha bisogno di essere più concentrato rispetto a un periodo in cui le cose sono state prese con un po' troppa leggerezza.

AMORE, IL RISCATTO DELLA BILANCIA

Entro giovedì l'Ariete deve fare chiarezza in amore, provando a trovare una strada che possa rappresentare un recupero certo. Chi da un po' di tempo ha chiuso una storia verso la fine di questo mese potrebbe anche decidere di prendere una strada diversa da quella vista fino a questo momento. I Gemelli saranno premiati soprattutto se saranno razionali nel campo dei sentimenti. L'ingresso di Venere nel segno del Cancro può favorire le storie che sono già nate o magari degli incontri per delle avventure occasionali. La Vergine non si deve abbandonare a scelte esagerate e deve sempre controllarsi, cercando di stare vicino alle persone a cui tiene di più. La Bilancia potrebbe ricevere un invito da una persona dello Scorpione che farà molto piacere. Questo è il mese del riscatto con diverse situazioni positive che possono lanciare un momento più che interessante. Attenzione però a prendere delle scelte avventate che possono portare solo dei guai.

