Reazione a catena di sera/ Ospiti e anticipazioni seconda puntata (oggi, 14 agosto)

Amadeus presenta Reazione a catena di sera

Questa sera su RaiUno va in onda la seconda puntata di Reazione a Catena di sera, l'appuntamento speciale e in prima serata dello show condotto da Amadeus. Dopo una prima puntata, che ha visto i Tre Denari (squadra composta da (Marco Burato, Francesco Nonnis e Michael Di Liberto) questa sera si riparte con un'altra avvincente sfida. La squadra de ‘Le intese a distanza' (composta da Manuela Cadoni, Francesca Silverio e Valentina Visentin), campioni in carica di Reazione a catena - La sfida dei campioni 2016, è pront a sfidare quella de "I parenti stretti" (composta da Eliana Galletta, Giovanni Spuria e Beatrice Viola). Quest'ultima non è riuscita a battere, la scorsa settimana, i Tre Denari e si ritrova quindi a conquistare l'ultimo posto rimasto per la finalissima che andrà in onda il 21 agosto.

OSPITI E ANTICIPAZIONI 14 AGOSTO

Le due squadre sono quindi pronte a continuare questo triangolare ma non saranno da sole: ognuno potrà avvalersi dell'aiuto di due ospiti speciali, che affiancherà la squadra nella gara. Per "Le intese a distanza" ci saranno Barbara De Rossi e Francesco Pannofino, invece i "Parenti stretti" saranno affiancati da Gloria Guida e Sergio Friscia. La classica sfida tra le due squadre sarà però affiancata anche da momenti divertenti e nuovi giochi. Anche questa sera ci saranno varie "interruzioni" da parte di Ariel, alias Marco Marzocca, il curioso e simpaticissimo collaboratore domestico che tenterà più volte di realizzare il sogno di diventare un concorrente di Reazione a catena. Tra momenti di suspence e di divertimento, si decreterà la squadra che andrà a sfidare i Tre Denari.

© Riproduzione Riservata.