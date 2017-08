Ric Flair/ In coma farmacologico il Nature Boy del wrestling: ecco cos'è successo

Ric Flair

Ric Flair, star del Wrestling, è in coma in ospedale. I tantissimi fan di Nature Boy sono preoccupati per le sue condizioni. Sui social è stato emesso il seguente comunicato: Ric è ricoverato in ospedale per alcuni controlli di routine. Non c'è motivo per farsi prendere dal panico. Vogliamo ringraziare la sua fidanzata e l'incredibile staff dell'ospedale che stanno fornendo il massimo livello di assistenza". Ric Flair, oggi 68enne, ha già avuto recentemente problemi di salute che hanno preoccupato tutti gli appassionati del Wrestling. Il suo stile di vita, a volte sopra le righe, gli ha recentemente causanto qualche problema di troppo. Le ultimissime notizie su Ric Flair non sono buone purtroppo. Infatti è in coma indotto dal medico e si sta preparando per l'operazione. L'icona di wrestling di 68 anni è stata ricoverato sabato mattina per alcuni controlli ma la situazione è diventata più grave.

COMA FARMACOLOGICO PER L'EX WRESTLER

Un rappresentante per la WWE ha raccontanto alcuni particolari a TMZ Sport sulle condizioni attuali di Ric Flair. Gli hanno riferito che Flair è sottoposto a una procedura momentaneamente, anche se non è stato detto detto come funziona la procedura. Sembra che il problema sia legato al cuore. Il rappresentante di Flair aveva già chiesto di pregare per lui. I fan sperano che tutto si risolva per il meglio, in modo da poter rivedere l'ex star del Wrestling. Flair è considerato uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi, con una carriera durata quarant'anni. È noto per i suoi lunghi e decorati trascorsi con la National Wrestling Alliance (NWA), la World Championship Wrestling (WCW), la World Wrestling Federation/Entertainment (WWF/WWE) e la Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

© Riproduzione Riservata.