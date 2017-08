Rosamunde Pilcher: Quattro sfumature d’amore/ Il film con Charles Dance su Canale 5 (oggi, 14 agosto)

Rosamunde Pilcher: Quattro sfumature d'amore su Canale 5

IL CAST

Durante il primo pomeriggio di lunedì, 14 agosto 2017, Canale 5 propone un altro film dell'appassionante saga di Rosamunde Pilcher; il film di lunedì sarà intitolato Quattro sfumature d'amore. Come altre sue colleghe, Rosamunde Pilcher è nota, a livello nazionale e mondiale, per aver scritto diverse storie d'amore ambientate nelle regioni del Regno Unito. Appartenenti alla saga di Rosamunde Pilcher, citiamo inoltre film di successo come Il Cigno Nero, La lettera e Solstizio d'inverno. Quattro sfumature d'Amore è un film diviso in quattro parti, di produzione squisitamente tedesca in cui figurano i volti del celebre Charles Dance nei panni del protagonista, per non parlare di Eleonore WeisGerber e Eileen Atkins. Il titolo originale di Quattro sfumature d'amore in realtà sarebbe Rosamunde Pilcher: Vier Frauen - Virginias Geheimnis, anche se il film è conosciuto semplicemente con il titolo di This September Family Secret. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

LA TRAMA

La trama della miniserie ruota intorno alle vicende di una nobile, rinomata ed antica famiglia: gli Aird. A capo della famiglia troviamo Edmund e la moglie Virginia, cui hanno diversi figli: Henry, Laura e Alexa. La famiglia Aird vive presso una lussuosa abbazia delle land scozzesi, la Belnaird House. Tutto sembra procedere per il meglio, la famiglia è unita e tutti si vogliono bene, nonostante diversi impegni finanziari turbino molto il patriarca. Un giorno però, purtroppo, Edmund viene colto all'improvviso da un infarto fulminante, che lo costringe in un letto d'ospedale. Ciò che turbava Edmund riguarda la linea di successione della sua famiglia: il capofamiglia non sa se lasciare la propria eredità al figlio Henry o al marito di Alexa, un uomo di alte aspettative chiamato Noel. Tuttavia, quest'ultimo non è mosso da nobili intenzioni, e cerca di elaborare un piano per sottrarre al figlio di Edmund tutti i beni per poterseli intascare a sua volta. In più, Noel decide di voler essere, a tutti i costi, il nuovo leader della società della famiglia Aird. In scena entrerà anche una donna chiamata Olivia, che si scoprirà essere la figlia illegittima di Edmund, avuta da una relazione avvenuta al di fuori del matrimonio: pare proprio che il patriarca non sapesse nulla della sua esistenza. Noel cerca in tutti i modi di comprarsi il favore della donna,a arrivando persino a sedurla. Tuttavia, nonostante il rancore che Olivia nutre per il padre, la donna deciderà di dare il proprio appoggio al figlio Henry, cercando così di riconciliarsi con il padre che non ha mai conosciuto. Come andrà? Chi si aggiudicherà il titolo di nuovo lord della famiglia Aird?

