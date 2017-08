SHONDA RHIMES LASCIA LA ABC/ La produttrice di Grey's Anatomy passerà a Netflix dal 2018 (oggi, 14 agosto)

Shonda Rhimes, Grey's Anatomy

SHONDA RHIMES PASSA A NETFLIX

L'esperienza di Shonda Rhimes nella televisione in chiaro americana si sta per concludere: dopo 15 anni di successi ottenuti negli ABC Studios, la famosa produttrice si appresa a cambiare casa passando a Netflix a partire dal 2018. Secondo le voci che trapelano nei vari tabloid americani, si tratterebbe di una decisione mossa dal desiderio di cominciare una nuova sfida nella televisione in streaming, considerata dalla diretta interessata il futuro delle serie televisive. Sembra però che dietro questa decisione, che era nell'aria già da qualche mese, ci sia un proficuo rientro economico da parte della creatrice di Grey's Anatomy, che sarebbe persino in trattativa con la ABC per concludere la reciproca collaborazione con un anno di anticipo. Grande soddisfazione da parte di Ted Sarandos, il CEO di Netflix che ha espresso il suo grande entusiasmo per questa novità: "I suoi prodotti sono avvincenti, innovativi, coinvolgenti, sono stati capaci di rompere taboo della tv, rappresentano il meglio. Ho avuto l'opportunità di conoscere Shonda e ne ho scoperto un'appassionata del mondo Netflix (...) Siamo entusiasti di darle il benvenuto a Netflix".

QUALE FUTURO PER GREY'S ANATOMY?

Nei suoi 15 anni di collaborazione con la ABC, Shonda Rhimes ha dato vita ad una serie di prodotti di grande successo: il più famoso è senza dubbio Grey's Anatomy, ma non vanno sottovalutati altri pezzi forti quali Scandal (che si concluderà con la prossima stagione), How To Get Away With Murder e i futuri spinoff di Grey's Anatomy e For the People. Con il trasferimento della produttrice a Netflix tali serie proseguiranno la loro regolare programmazione sulla ABC, ovviamente guidati da un nuovo produttore esecutivo. Va infatti ricordato che il nuovo progetto di Shondaland riguarderà nuove serie e non lo spostamento della televisione in streaming di quelle già esistenti. Il futuro delle serie già esistenti è stato precisato dal Presidente degli ABC Studios Patrick Moran che, dopo avere fatto i migliori auguri a Shonda Rhimes per questa nuova sfida, ha dichiarato: "continueremo a diffondere insieme questi progetti. L'impronta lasciata da Shondaland sarà sempre fondamentale per gli ABC Studios".

