STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Somenthing Borrowed e Chicago Pd (lunedì, 14 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset, Chicago Pd su Italia 1

Serata quasi completamente dedicata al cinema quella della vigilia di Ferragosto sulle reti Mediaset, con alcune serie televisive, un programma musicale in seconda serata su Canale 5, e la trasmissione "Ciao Darwin" su Mediaset Extra. Rete 4 propone, in prima ed in seconda serata, due film della coppia Melato – Giannini, tra i quali dovrebbe esserci il programma più visto di questa sera, "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto".

Su Canale 5, alle 21.15 un film commedia intitolato "Something Borrowed", con la regia di Luke Greenfield e l’interpretazione di Kate Hudson, Sean Patrick Reilly, John Krasinski, Anya Bergstedt Jordanova, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield, Steve Howey e Ashley Williams. La vicenda di una donna single, Rachel, che lavora come avvocato, ed è molto amica di Darcy. Dopo una festa per il suo 30esimo compleanno, a causa delle troppe bevute si trova a letto con Dex, un uomo del quale è da sempre innamorata, ma che è anche il fidanzato della sua amica. Questa situazione fa nascere una serie di problemi uno dietro l’altro. A seguire, alle 23.40 il programma musicale "Emma Marrone '16 Adesso Tour", con il concerto d’esordio, nel quale la cantante ha eseguito i brani compresi nell’album intitolato "Adesso".

Su Italia 1, in prima serata, alle 21.15, il 22esimo episodio della terza stagione del telefilm poliziesco "Chicago P.D.", intitolato "Strade pericolose", In questo episodio Lindsay e Halstead vengono chiamati per indagare su un conflitto a fuoco, nel quale sono rimasti uccisi i membri di una famiglia e trovano una ragazzina sopravvissuta. Al massacro è collegato un gruppo di "auto-aiuto", e le indagini della squadra si orientano in quella direzione. Alle 23.00 segue l’episodio intitolato "Il castello magico" della serie poliziesca "Bosch". Il protagonista viene sfidato da Raynard Waits che rapisce nella notte di capodanno una giovane donna. Le ricerche di Bosch lo portano fino nel covo di Waits ed alla sfida finale, nella quale Waits rimane ucciso.

Su Rete 4 dalle 21.15 un film commedia "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", con la regia di Lina Wertmuller e interpretato da Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Aldo Puglisi e Riccardo Salvino. Raffaella Pavoni Lanzetti, una signora milanese dell’alta società che snobba con crudeltà i marinai della barca sulla quale è in crociera, è vittima di un naufragio e si ritrova sola su un’isola deserta insieme ad uno dei marinai, il siciliano Gennarino, rude comunista. Il rapporto tra i due inizia male, con il marinaio che rovescia la gerarchia dei poteri, poi la vicinanza cambia le carte in tavola. Alle 23.35 un altro film interpretato dalla stessa coppia di attori Giannini – Melato, e con Eros Pagni e Lina Polito, diretto da Lina Wertmuller. Il film si intitola "Film d’amore e d’anarchia", con protagonista principale Antonio Soffiantini, un anarchico lombardo che deve uccidere Mussolini.

Su La 5, alle 21.10, un film thriller, "L'amore non ha prezzo", con Jessica Tuck, Andrew Airlie, Spencer Rochfort, Jill Morrison e Jennifer Spence e la direzione di Neill Fearnley. Una donna incinta, Tia, perde il marito e per andare avanti con stabilità decide di sposare un ricco, ma dopo alcuni anni scopre alcune cose di cui non sospettava. Su Mediaset Extra, va in onda 21.15, il programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis "Ciao Darwin", che vede due squadre contrapposte sfidarsi in varie prove di abilità ed il pubblico in sala che giudica. A movimentare il programma Luca Laurenti. Su Iris, alle 21.00, un film commedia intitolato "Il figlio più piccolo" con la Regia di Pupi Avati e interpreti Laura Morante, Nicola Nocella, Christian De Sica, Nico Toffoli e Luca Zingaretti. La vicenda è ambientata a Bologna all’inizio degli anni 90 e vede come protagonista un immobiliarista romano, Luciano, che dopo diversi anni decide di sposare la donna da cui ha avuto due figli, salvo poi scomparire nel giorno delle nozze von un socio. Dopo alcuni anni, a causa delle difficoltà economiche cerca un prestanome per evitare il disastro e la scelta cade su Baldo, il più piccolo dei suoi due figli.

Su Italia 2 alle 21.10 un episodio della serie televisiva "Big Bang Theory", intitolato "La turbolenza dell'amicizia", in cui Howard viene convinto da Bernadette ad avere rapporti migliori con Sheldon, e quindi invita quest’ultimo a presenziare ad una conferenza alla Nasa. Su Top Crime, alle 21.10 va in onda il nono episodio della quarta stagione del telefilm poliziesco "Major Crimes", intitolato "Le ultime parole" nel quale la squadra indaga sulla morte di un uomo, le cui immagini sono state trasmette online in diretta e lo mostrano con una ferita al collo ed una pistola in mano. Una volta scoperto il suo nome, e la causa della morte, resta però da capire il quadro in cui è avvenuta l’uccisione. In seguito si scoprono altri due uomini uccisi nello stesso modo, con un cacciavite piantato nel collo.

