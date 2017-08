STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Reazione a catena di sera, Barbecue (lunedì, 14 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai

Lunedì 14 agosto 2017 il programma più visto delle reti Rai sarà probabilmente il gioco Reazione a catena di sera condotto da Amadeus, in onda su Rai Uno. I film trasmessi dalle reti Rai saranno Barbecue e Blue Valentine su Rai Tre e Sangue sulla luna su Rai Movie. Su Rai 4 e Rai Premium andranno in onda i telefilm Zoo e Il maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia. Le reti Rai proporranno tre documentari: Fuori luogo su Rai Uno, Human Files su Rai Due e I grandi della letteratura italiana su Rai5.

Su Rai Uno andrà in onda la seconda di tre puntate speciali del gioco Reazione a catena di sera condotto da Amadeus. Nelle tre serate si scontrano le squadre più forti del 2017 e intervengono ospiti speciali. In seconda serata ci sarà il programma di approfondimento culturale Fuori luogo condotto da Mario Tozzi. Rai Due prosegue la messa in onda della trasmissione di informazione Voyager - Ai confini della conoscenza condotta da Roberto Giacobbo. Human Files, in seconda serata, è un documentario in quattro episodi coprodotto da 35 televisioni pubbliche di tutto il mondo. L'autore Luca Rossini si chiede cosa ci rende umani, proponendo servizi su artisti, sportivi e persone comuni di tutto il mondo.

Rai Tre trasmetterà il film francese Barbecue. Il protagonista è Antoine, un uomo che alla soglia dei cinquant'anni ha un infarto. Di solito l'infarto è un segnale che indica il bisogno di abbandonare i vizi e condurre una vita regolata. Antoine però è sempre stato attento alla salute e alla forma fisica. Per lui l'infarto diventa così la molla che lo spinge a provare tutti quei vizi da cui era stato alla larga per tutta la vita. Blue Valentine, in onda in seconda serata su Rai Tre, è un film nel quale viene raccontata la storia di Dean e Cindy, una coppia che si conosce e si forma quasi per caso. Diventati marito e moglie, i due sono sul punto di rompere la relazione. Nella stanza di un albergo a ore trascorrono quella che forse è l'ultima giornata assieme e ripercorrono la loro vita di coppia. Su Rai 4 andranno in onda gli ultimi quattro episodi della seconda stagione del telefilm Zoo. In questa serie fantascientifica viene narrata una ribellione degli animali contro l'uomo.

La puntata del documentario I grandi della letteratura italiana trasmessa su Rai 5 è dedicata allo scrittore trecentesco Giovanni Boccaccio. Rai Movie proporrà Sangue sulla luna, un western del 1948 diretto da Robert Wise. La storia, ambientata negli ultimi anni della conquista del West, ha come protagonisti tre allevatori di bestiame che lottano per il possesso di una mandria. Si scoprirà che uno di loro ha degli scheletri nell'armadio. Rai Premium trasmetterà la seconda e ultima puntata della miniserie televisiva Il maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia con Gigi Proietti. È l'ultima apparizione del personaggio, che avviene dopo la conclusione della quinta e ultima stagione del telefilm.

Rai Uno

ore 21.25 Reazione a catena di sera, gioco

Rai Uno ore 23.50 Fuori luogo, documentario

Rai Due

ore 21.15 Voyager - Ai confini della conoscenza, informazione

Rai Due ore 23.30 Human Files, documentario

Rai Tre

ore 21.15 Barbecue, film Rai Tre

ore 23.20 Blue Valentine, film

Rai 4

ore 21.05 Zoo, telefilm

Rai 5

ore 21.15 I grandi della letteratura italiana, documentario

Rai Movie

ore 21.10 Sangue sulla luna, film

Rai Premium

ore 21.20 Il maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia, telefilm

