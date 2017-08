STEFANO DE MARTINO/ News: finite le vacanze ad Ibiza, ecco il ritorno a Napoli (oggi, 14 agosto)

Stefano De Martino

IL RITORNO A NAPOLI DEL BALLERINO

Le vacanze ad Ibiza di Stefano De Martino sono giunte al termine. Dopo settimane trascorse nell'isola spagnola, dove ha potuto godere della presenza del figlio Santiago, il ballerino di Amici ha fatto ritorno nella sua Napoli. La conferma è arrivata dal suo profilo Instagram nel quale ha postato una foto del Vesuvio precisando 'Bella Napoli' (clicca per vederla). Per lui è arrivato il momento anche del primo avvenimento mondano in occasione del Gran Galà della Pizza di Serino, nel quale è stato indiscusso protagonista, acclamato da numerose fan in delirio. Non sono mancate le domande sulla sua vita privata, in primis sulla sua relazione con Belen Rodriguez e Emma Marrone, anche se la risposta a quanto richiesto non è arrivata. Le voci di un suo possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie si sono infatti diffuse per tutta la durata dell'estate, anche se i fatti non hanno mai fatto seguito ai rumors: la modella è ancora legato al pilota Andrea Iannone, tornato recentemente alle gare dopo la pausa del mese di luglio.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: HA VOLTATO PAGINA?

Belen Rodriguez ha messo le cose in chiaro, confermando la sua storia d'amore con Andrea Iannone dopo una lunga pausa dai social network. Non sembra quindi esserci futuro per lei e Stefano De Martino, che a inizio estate sembravano essere vicini come mai dopo la fine del loro matrimonio. Mentre lei si gode gli ultimi scampoli di vacanze ad Ibiza, anche il ballerino di Amici sembra avere ritrovato l'amore al fianco della fashion blogger Gilda Ambrosio. La coppia, che ha trascorso insieme agli amici diverse settimane nell'Isola delle Baleari, si sarebbe allontanata per qualche giorno, recandosi in uno splendido resort del Piemonte. Per il momento i due diretti interessati continuano a mantenere il riserbo su un loro possibile flirt, preferendo dedicarsi ai propri impegni. Mentre lui si prepara a cominciare la nuova avventura con Amici di Maria De Filippi, lei posta scatti in compagnia di amici direttamente dalla Sardegna. Si tratta solo di una tappa prima di trasferirsi a Napoli, dove si trova anche Stefano?

