Sangue sulla luna/ Il film con Robert Mitchum su Rai Movie (oggi, 14 agosto)

Sangue sulla Luna in onda su Rai Movie

IL CAST

'Sangue sulla Luna' sarà il film in prima serata trasmesso oggi su Rai Movie, lunedì 14 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola storica, datata 1948 ma che rappresenta un capostipite del genere western, diretto dal regista Robert Wise che nella carriera farà incetta di Oscar diventando uno dei maestri più ricercati di Hollywood, dirigendo produzioni vincitrici di dieci statuette come 'West Side Story' o anche di cinque come 'Tutti Insieme Appassionatamente' con Julie Andrews. Sangue sulla luna è un film che vede protagonista Robert Mitchum nei panni di Jim Garry, e vede la partecipazione nel cast di Phyllis Thaxter come Carol Lufton, Barbara Bel Geddes nel ruolo di Emma Lufton, Frank Faylen nella parte di Jake Pindalest, Tom Tyler come Frank Reardon, Robert Preston nel ruolo di Tate Riling, George Cooper e Walter Brennan nei ruoli rispettivamente di Fred e Kris Barden, mentre Clifton Young partecipa al film come Joe Shotten, Charles McGraw come Milo Sweet, Robert Bray è Bart Daniels, Tom Tully è John Lufton e Zon Murray interpreta Nels Titterton.

LA TRAMA DEL FILM

'Sangue sulla Luna' è una pellicola che racconta la storia di Jim e Tate, due proprietari di un vasto appezzamento di terra che vivono nella zona meridionale dell'Arizona, negli Stati Uniti. Tra i due c'è una fortissima amicizia e Jim esprime tutto il suo sostegno a Tate, affiancandolo quando viene minacciato da un vicino che rivendica il possesso di una mandria di proprietà dell'uomo. Jim è sicuro che Tate sia il legittimo proprietario della mandria, ma la lite col vicino farà emergere la verità: Tate è in realtà uno dei più feroci e spietati ladri di bestiame della zona, e la grande maggioranza delle sue mandrie sono rubate. Una notizia che incrinerà l'amicizia tra i due, visto che Jim aveva sempre fatto affidamento sulla sincerità e la lealtà dell'amico, venute meno dopo questa scoperta. Anche perché il vicino, visto come Jim si è schierato in maniera veemente in favore di Tate, è convinto che sia anche lui un ladro di bestiame e pensa che sia in combutta con l'ormai ex amico. La qualità morale di Jim però finirà con l'emergere, e riuscirà a convincere il vicino della sua totale estraneità ai furti e alle attività illegali di Tate, che contrasterà opponendosi ai suoi traffici illegali.

