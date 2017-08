Sergio Friscia/ L'attore comico torna in radio con Tutti pazzi per Rds (Reazione a Catena di sera)

Reazione a Catena di sera, Sergio Friscia

Sergio Friscia continua a far parlare di sé grazie alla sua comicità ed alla sua presenza televisiva, sempre più forte. Lo abbiamo visto nel cast di conduttori in Mezzogiorno in famiglia, il programma diurno di Rai 2, e fra gli ospiti della puntata speciale di Made in Sud, lo spettacolo di cabaret della Rai. Sergio Friscia appare inarrestabile, dato che in queste settimane è possibile ritrovare il suo volto fra i personaggi principali de La Regina di Palermo, un estratto su Rosy Abate, eroina e icona della serie Tv italiana Squadra Antimafia. Questa sera, lunedì 14 agosto 2017, lo vedremo invece alle prese con i quiz e le domande di Amadeus all'interno del suo programma Reazione a Catena, in onda nella prima serata di Rai 1.

IN RADIO CON TUTTI PAZZI PER RDS

Sergio Friscia continua intanto la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua partecipazione ne Isola del Cinema con Mma lovers never dies, un film del regista Riccardo Ferrero. In queste settimane, il comico è ritornato anche in radio grazie al programma Tutti pazzi per RDS, condotto nella prima metà dallo speaker Max Del Buono ed assente dalle scene eteree da un mese. Sempre attento a rimanere sulla cresta dell'onda, il comico siciliano è anche fra gli interpreti della parodia di Despacito, la canzone di Luis Fonsi che è attualmente eletta a tormentone dell'estate. L'artista palermitano non ha esitato infatti a cogliere la palla al balzo, approfittando del clamore ottenuto dal brano per fornire una versione tutta sua, U passito. Per il brano si è avvalso della collaborazione di Fabio Flesca.

LA CARRIERA

Sergio Friscia nasce a Palermo nel 1971 e frequenta per due anni l'ISEF prima di trasferirsi a Roma per intraprendere un'altra strada. E' infatti nella Capitale che il comico siciliano decide di rivolgersi al mondo delle radio, avviando la propria carriera di dj nel 1986. Prosegue poi nei villaggi turistici in qualità di animatore turistico, riuscendo a ritagliarsi anche uno spazio in radio come conduttore. Nel 1990 prosegue invece la propria strada sul piccolo schermo, grazie alla guida di due programmi di varietà, Belli Sodi e L'Imitati Network. Il successo avviene già nel 1995, quando lo troviamo fra i concorrenti di La sai l'ultima?, trampolino che gli permetterà di entrare nel cast di comici di Macao, il programma condotto da Alba Parietti nel 1997.

