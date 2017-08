Something borrowed, L’amore non ha regole / Il film con Kate Hudson su Canale 5 (oggi, 14 agosto)

Something Borrowed - L'amore non ha regole

IL CAST

Lunedì 14 agosto 2017 in prima serata, Canale 5 proporrà un film senza regole: si intitola Something Borrowed - L'amore non ha regole, per l'appunto. Si tratta di una commedia sentimentale del 2011, prodotta sotto la regia di Luke Greenfield. Tra i personaggi principali figurano i volti di attori noti come Kate Hudson (già nota per musical come Nine o Quasi Famosi, grazie al quale ha vinto un golden Globe), Ginnifer Goodwin e Colin Egglesfield.

LA TRAMA DEL FILM

La trama ruota intorno ad un gruppo di amici, Rachel ( interpretata da Ginnifer Goodwin), Darcy (interpretata da Katu Hudson) e Dex (Colin Egglesfield). Rachel è un intrepido avvocato, ma soprattutto single: lavora nella città che non dorme mai, in uno studio a New York. La donna sta per compiere trenta anni, nonostante tutto è ancora single sebbene sia una ragazza bella e affascinante. Inseguita da questi mille pensieri, il giorno del suo trentesimo compleanno arriva ad ubriacarsi a causa di qualche drink in più e... non l'avesse mai fatto! Rachel, quasi senza volerlo, rivela senza pensarci due volte di essere innamorata di Dex fin dai tempi dell'università, ma ha messo a tacere i propri sentimenti perché Dex è impegnato con Darcy, la migliore amica di Rachel. Purtroppo però, Rachel scopre di essere ricambiata: anche Dex prova lo stesso per Rachel senza aver mai avuto il coraggio di confessarlo. Ben presto i due finiscono a letto, e da una notte di passione la cosa si trasforma in una relazione più seria del dovuto. Tutto sarebbe semplice se non fosse che Darcy e Dex sono in procinto di sposarsi; tuttavia, nonostante l'affetto che entrambi provano per Darcy, i due decidono di coprire la propria relazione, mentendo ogni giorno di fronte l'evidenza. Come se non fosse già intricata di suo la questione, le cose si complicano ulteriormente quando Darcy chiede alla sua migliore amica di essere la sua prima Damigella D'onore. Per poter coprire al meglio la cosa, Rachel inventa di avere intrapreso una relazione sessuale con il migliore amico di entrambe, dai tempi dell'infanzia: il suo nome è Ethan, che però non si trova d'accordo con le ragioni di Rachel. Come andrà? Riusciranno i nodi ad arrivare al pettine senza creare troppo trambusto?

