TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO.../ Il film con Mariangela Melato in onda su Rete 4 (oggi, 14 agosto)

Mariangela Melato in "Travolti da un insolito destino..."

LINA WERTMULLER ALLA REGIA

Nella prima serata del 14 agosto alle ore 21.15, su Rete 4 andrà in onda un classico della commedia all'italiana, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. La pellicola è stata diretta da Lina Wertmuller nel 1974 e si snoda lungo l'arco di 125 minuti. I protagonsti nonché mattatori assoluti della pellicola sono Mariangela Melato nella parte di Raffaella Pavone Lanzetti e Giancarlo Giannini nel ruolo di Gennarino Carunchio. Isa Danieli interpreta la moglie di Carunchio, Eros Pagni il giornalista e Riccardo Salvino il signor Pavone Lanzetti.

LA TRAMA

La protagonista di "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" è Raffaella Pavone Lanzetti, una giovane donna che non esita ad ostentare ricchezza e anticomunismo appena possibile. Mentre sta passando le sue vacanze su un lussuoso yacht, proprio nel bel mezzo del Mediterraneo, insieme ad amici che hanno i suoi stessi gusti e vizi, il suo modo altezzoso di trattare gli altri viene immediatamente notato da Gennarino Carunchio, un marinaio di umili origini che è a sua volta comunista. La sua fede politica lo porta ben presto a disprezzare in maniera evidente quella donna che non esita a farsi forte della sua posizione privilegiata per umiliare coloro i quali sono costretti a lavorare sulla nave per sbarcare il lunario.



Quando però un guasto al motore di un gommone obbliga la coppia a dover convivere su un'isola deserta, la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Nel nuovo ordine sociale instaurato dal fatto che l'isola è abitata soltanto dai due nuovi arrivati, Gennarino diventa sempre più forte ogni giorno che passa, potendo confidare su un atavica arte di arrangiarsi che manca del tutto alla donna.



Alla fine, la Pavone Lanzetti sarà costretta per forza a diventare una sorta di schiava del marinaio, il quale non esita a sfogare le vecchie frustrazioni non solo di carattere politico. Con il passare dei giorni, però, nasce un nuovo sentimento tra due persone pur così lontane, tanto che la donna decide di non farsi notare da una imbarcazione arrivata nei pressi dell'isola, proprio per non spezzare l'idillio.

Quando però sarà Gennarino a farlo, per mettere alla prova i sentimenti di Raffaella, il nuovo rapporto non reggerà alla prova dell'evidente differenza sociale esistente tra i due e all'uomo non resterà altra soluzione che ritornare a casa dalla moglie, che è rimasta ad attenderlo nonostante tutto.

