Teen Choice Awards 2017 / Vincitori , Ariana Grande è la migliore artista femminile

Teen Choice Awards 2017

ARIANA GRANDE E' LA CHOICE FEMALE ARTIST

L'edizione 2017 dei Teen Choice Awards si è tenuta nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 agosto al Galen Center di Los Angeles, assegnando i tradizionali premi musicali alle star che maggiormente si sono messe in mostra negli ultimi mesi. Tra di essi sono state evidenziate numerose conferme, mentre non sono mancate le sorprese con le esclusioni di numerosi personaggi illustri tra i quali Justin Bieber (relegato a qualche premio minore, grazie al featuring con Luis Fonsi e DJ Khaled). Ma vediamo nello specifico le principali categorie, partendo dai migliori artisti e gruppi. Per quanto riguarda il premio per il Choice Male Artist, esso è andato a Harry Styles mentre lo stesso riconoscimento in ambito femminile è andato all'amatissima Ariana Grande. Ad Harry Styles è andato anche il Choice Rock Artist, mentre Beyonce si è aggiudicata il titolo di Choice R&B/Hip Hop Artist. Fifth Armony per il Choice Music Group, mentre Carrie Underwood si è portata casa il riconoscimento per il Choice Country Artist. Per quanto riguarda, invece, la vittoria per il Choice Latin Artist, qualcuno si sarebbe aspettato di vedere Luis Fonsi sul trono, ma le cose sono andate diversamente: l'Award, infatti, è stato vinto da CNCO.

TEEN CHOICE AWARDS 2017: GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

Archiviati i premi dei Teen Choice Awards 2017, per gli artisti che si sono maggiormente messi in mostra in tutte le categorie, diamo uno sguardo alle canzoni più amate e ascoltate degli ultimi mesi. La Choice Song - Female Artist è andata a Camila Cabello con 'Crying in The Club'. Lo stesso titolo al maschile, è andato invece a 'Slow Hands' di Niall Horan. Inevitale la vittoria di Ed Sheeran per la Pop Song con 'Shape of You' e poche sorprese riguardano anche la Latin Song, vinta dalla mega hit del 2017 'Despacito' (in questo caso, però, nella versione remix nella quale Luis Fonsi e Daddy Yankee duettano con Justin Bieber). Per quanto riguarda invece la Choice Collaboration, è andata a 'Just Hold On' di Steve Aoki & Louis Tomlinson. La Choice R&B/ Hip Hop Song è stata vinta invece da R&B/Hip-Hop Song da 'I'm The One' di DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne.

© Riproduzione Riservata.