Tom Cruise / Video, incidente sul set di Mission Impossible: ecco la dinamica dell'accaduto

TOM CRUISE, MISSION IMPOSSIBILE: TENSIONE DOPO L'INCIDENTE

Tanta l'apprensione dei fan di Tom Cruise dopo avere visto l'incidente dell'attore impegnato a Londra sul set di Mission Impossible 6. Il 55enne senza la controfigura, saltando da un palazzo all'altro è caduto facendosi male al ginocchio. Di seguito rialzandosi si è avvicinato alla troupe zoppicando. La produzione non ha diramato alcun comunicato stampa sulle sue condizioni di salute. Dopo questo brutto incidente la prossima volta si affiderà ad una controfigura? Quale in dettaglio la dinamica dell'incidente? Letteralmente "volando" (appeso a cavi che verranno cancellati in postproduzione) da un palazzo all'altro non ha preso bene le distanze cadendo malamente e sbattendo con violenza il ginocchio destro sul cornicione. Se si trattasse di un infortunio serio le riprese del film sarebbero momentaneamente sospese. A questo punto per i regista Christopher McQuarrie e per i resto del cast: Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett e Alec Baldwin sono proprio ore di tensione. Vi terremo eventualmente aggiornati su nuovi sviluppi di sorta. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TOM CRUISE, MISSION IMPOSSIBILE: L'ATTORE CADE DURANTE LE RIPRESE

Piccolo incidente di percorso per Tom Cruise. L'attore impegnato sul set di Mission Impossible 6 dopo un volo da un palazzo è ruzzolato per terra. Le riprese del film sono attualmente in quel di Londra dove l'attore, così come tradizione insegna, ancora una volta non ha voluto alcuna controfigura. In questo caso però, la sua fuga da un palazzo e l'altro con tanto di salto non è andata a buon fine e si è fatto male. Durante una corsa per raggiungere un altro cornicione, non ha evidentemente calcolato bene le distanze prendendolo in pieno e finendo a terra. Dopo il primo tentativo e la caduta, Tom Cruise si è rimesso in piedi in fretta zoppicando vistosamente. Al momento la Paramount non ha diramato alcuna informazione sulle sue condizioni di salute e questo ci fa pensare positivamente che non sia accaduto nulla di male e le riprese siano proseguite con serenità. Gli estimatori del film di azione però, hanno già mostrato sgomento in rete probabilmente “ingigantendo” l'intera questione forse più del dovuto.

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

Il video dell'incidente condiviso per la prima volta da “TMZ” è stato velocemente diramato in rete e visualizzato già moltissime volte. L'attore 55enne è popolare per recitare in prima persona scene incredibili facendo - nella maggior parte dei casi - a meno delle controfigure. L'uscita di Mission Impossible 6 è prevista per il luglio 2018. Nel cast del sesto capitolo della pellicola torneranno, al fianco di Tom Cruise, anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Jeremy Renner, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill. Alla regia del film, dietro la macchina da presa ancora una volta Christopher McQuarrie (già regista di Mission: Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – La Prova Decisiva e premio Oscar per la sceneggiatura de I Soliti Sospetti di Bryan Singer). Eccovi a seguire il video dell'incidente.

