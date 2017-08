UMBERTO BALSAMO/ Video Balla, "Ecco come è nata la canzone" (Techetecheté)

Balla, la cover del singolo (1979)

Balla è senz'altro il brano più noto dell'artista catanese Umberto Balsamo che oggi sarà uno dei protagonisti a Techetecheté. Pubblicato nel 1979, il singolo riscosse da subito un successo planetario. "Lottai per farla uscire", racconta Balsamo in un'intervista rilasciata all'emittente locale Rei Tv. "Tutto lo staff della casa [la Phonogram, ndr], non ci puntava minimamente. Mi telefonò persino il Presidente, tentando di persuadermi a tornare sui miei passi". Per inciso, i "suoi passi" erano quelli de L'Angelo Azzurro, l'album campione di vendite pubblicato nel '77. "'Ma come Umberto, una tarantella?', mi disse. Sì, una tarantella. 'Ché – dico io – facciamo razzismo con la musica?'". Il pezzo, alla fine, uscì. E il resto è storia: Balla conquistò il pubblico, vendendo oltre un milione di copie. "La cantai per la prima volta a Napoli: appena accennata, i ragazzi si scatenarono, rischiando di cadere dalle gradinate. Ancor'oggi è il mio orgoglio più grande". Di recente, Balsamo ne ha presentato una versione due punto zero dalle sonorità aggiornate.

Vorrei sembrare per te / un bambino / e camminare / con te per mano / vorrei sedere / dietro quel banco / e tu maestra mi parlerai / insegna pure come si deve / come si deve una donna amare / regina tu comanda pure / c'è già la musica / per sognare / sciolgo le trecce e i cavalli / corrono / e le tue gambe eleganti / ballano / balla per me, balla balla / tutta la notte sei bella / non ti fermare ma balla, fino a che / non finiranno le stelle / l'alba dissolva il tramonto / io non completi il mio canto / e canto te / intono musica canti e poemi / mentre tu balli ti sciogli di più / l'acqua si beve per dissetare / mentre ti guardo muoio per te / nella tua pelle migliaia di stelle / lo spazio cosmico e ancor / di più / dammi la vita dammi l'amore / riprova ancora e non ti fermare / sciolgo le trecce e i cavalli / corrono / e le tue gambe eleganti / ballano / balla per me, balla balla / tutta la notte sei bella / non ti fermare ma balla, fino a che / non finiranno le stelle / l'alba dissolva il tramonto / io non completi il mio canto / e canto te / sciolgo le trecce e i cavalli / corrono / e le tue gambe eleganti / ballano / balla per me, balla balla / tutta la notte sei bella / non ti fermare ma balla, fino a che / non finiranno le stelle / l'alba dissolva il tramonto / io non completi il mio canto / e canto te / dammi la vita dammi l'amore / riprova ancora e non ti fermare

