UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: i nuovi tronisti ripescati da Temptation Island? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Grande attesa per le prime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. Alla fine del mese i nuovi volti giovani del programma condotto da Maria De Filippi, faranno il loro ingresso all'interno degli Studi Elios di Roma per registrare le prime dinamiche che vedremo in onda da settembre. Attualmente non si conosce la data ufficiale di inizio programma ma con moltissima probabilità le danze si apriranno lunedì 18 settembre. Dal principio vi erano numerosissime indiscrezioni e anticipazioni ufficiose riguardo i nuovi tronisti ma pian piano, le voci si sono fermate in favore di un solo nome: Mattia Marciano. Nelle passate settimane si era evidenziato anche quello di Andrea Melchiorre ma come ben sapete, il ragazzo sta vivendo una relazione d'amore con Giulia Latini e quindi – di fatto – non potrà partecipare al programma. Le indiscrezioni ci parlano anche di un possibile volto da Temptation Island. Naturalmente ad oggi, sono da escludere le coppie perché come ben sapete i ragazzi sono ancora tutti fidanzati.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

VOLTI DA TEMPTATION ISLAND?

Ci potrebbe essere quindi qualche speranza di vedere tentatori e tentatrici. I ragazzi a parte Andrea Melchiorre non si sono messi molto in evidenza anche se ci potrebbero essere discrete possibilità per Riccardo Ciappesoni, tentatore e confidente di Selvaggia Roma che ha già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore cercando di conquistare il cuore di Desirée Popper. Qualche possibilità anche per Paolo Crivellin, volto che aveva quasi conquistato Valeria Bigella. Per quanto riguarda le tentatrici invece, le cose cambiano. In molte (o quasi tutte) si sono messe in evidenza. A cominciare da Simona Solimeno per poi proseguire con Desirée Maldera, Carmen Rimauro e Antonella Fiordelisi. Chi potrebbe conquistare l'ambita poltrona rossa? Secondo le ultime indiscrezioni dei giornali di gossip inoltre, dopo la figuraccia di Claudio Sona, la redazione del programma ha deciso di spostare di qualche mese il nuovo esordio del trono gay nella speranza di poter trovare un ragazzo veramente interessato all'amore piuttosto che al successo.

