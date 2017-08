UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: le dichiarazioni di Gemma, dall'inizio alla rottura (Trono Over)

Uomini e Donne, over

Se volessimo ripercorrere l'estate di Gemma Galgani, inizialmente sarebbe infuocata e piena d'amore per poi trasformarsi quasi in un viale d'autunno. La dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne, potrebbe essere tornata single. Queste le ultime indiscrezioni dopo gli ultimi avvistamenti e le brevi dichiarazioni alla stampa. Certo, c'è da dire che proprio la Galgani intervistata per Novella 2000, aveva immediatamente precisato le sue buone intenzioni: “Voglio proteggere la nostra relazione”, esclamava. Ed infatti, dopo aver condiviso molti stati e canzoni, la dama non ne ha più parlato: voglia di riservatezza? Lacchè! La crisi appare evidente. Dire che la dama, sempre tra le pagine di Novella 2000 aveva dichiarato non solo di essere contenta ma anche di vivere un momento d'amore veramente eccezionale: “Lo amo senza mezze misure”, aveva aggiunto per poi specificare di essere una persona persona vera e autentica e per questo incapace di soffocare le sue emozioni. Ecco perché, quando la “passione” si è consumata, le estimatrici hanno immediatamente sentito puzza di bruciato.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER

GEMMA-PENSIERO: DA “PAZZA DI MARCO” A “PENSO A ME”

Il giornalista di Novella durante l'intervista chiedeva anche lumi su Giorgio Manetti, ma Gemma pareva avere le idee più chiare che mai: “Ora sono pazza di Marco, lui è una persona con cui sono in totale sintonia. […] Ammetto di non aver avuto subito la sensibilità per capire la sua purezza d’animo, forse sono stata leggera. […] Quando mi sono resa conto di essere stata troppo severa con lui, ho fatto di tutto per riavvicinarmi, per recuperare un rapporto sereno. E ora la cosa che voglio più di tutte è proteggere la nostra relazione”. Dopo queste belle parole, il lieto fine sembrava alle porte ma poi, intervistata da Alfonso Signorini durante la prima puntata di #Estate, si era parlato di voglia di nozze anche se Gemma ha risposto che bisognava chiedere al diretto interessato e non a lei. Dopo poco tempo le cose si sono “congelate” e Gemma non ha più postato dediche e nemmeno scatti fino a quando, intercettata da Panorama.it ha affermato: “Ora penso un po’ a me e mi concedo qualche giorno di vacanza”. Fine della storia? Attendiamo timidamente la fine del mese per poterlo scoprire!

