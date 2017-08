VOYAGER – AI CONFINI DELLA CONOSCENZA / Anticipazioni 14 agosto: Roberto Giacobbo a Triste e Venezia

Voyager, anticipazioni

Voyager - ai confini della conoscenza torna in onda anche stasera sulla seconda rete di Casa Rai a partire dalla prima serata. Roberto Giacobbo ci condurrà nuovamente in un sorprendente viaggio dove mistero e innovazione cammineranno incredibilmente a pari passo. Per commentare la nuova puntata anche attraverso i social network, potete fare riferimento all'hashtag ufficiale #Voyager. Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni dell'appuntamento di oggi, lunedì 14 agosto. Il conduttore e giornalista ci farà fare un ipnotico tuffo a Trieste e Venezia. Le porte della nuova puntata inizialmente si concentreranno su Trieste, dove il presentatore partirà dal bellissimo e suggestivo Castello Miramare messo in piedi dopo uno scampato naufragio e pensato per essere il perfetto nido d'amore in riva al mare per una coppia reale. Di seguito, i confini della conoscenza ci spingeranno fino alla scoperta del fiume Timavo, che si abbissa nelle viscere della terra in Slovenia e scompare per oltre 40 chilometri. Gli speleologi e gli studiosi di questi particolari fenomeni, sono la bellezza di due secoli che lo studiano nella speranza che possa ricomparire ma il fiume non ha alcuna intenzione di farsi trovare.

VOYAGER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 AGOSTO

ROBERTO GIACOBBO A TRIESTE E VENEZIA

Tra le altre anticipazioni di Voyager - ai confini della conoscenza, il viaggio di stasera, lunedì 14 agosto, così come riferiscono le anticipazioni, proseguirà indietro nel tempo fino ad arrivare addirittura alla Serenissima Repubblica di Venezia. Dopo il viaggio iniziale a Trieste, continua quindi la scoperta del programma di Rai2 all'interno delle principali città italiane che conservano del fascino immutato nel tempo. Il tuffo nel passato servirà però per potere narrare in maniera dettagliata l'eccezionale biografia di Elena Lucrezia Corner, una giovane italiana, prima donna laureata al mondo. Una biografia la sua, che ha modificato la Storia e che Voyager farà rivivere stasera ai fedeli estimatori. Tra le mete del nuovo appuntamento, anche Grenoble, in Francia, dove si accederà in uno dei templi mondiali della conoscenza, il Laboratorio europeo delle radiazioni al sincrotone ESRF. Tutti pronti per la prima serata di Rai2?

