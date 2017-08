Al Bano Carrisi/ Da Romina alla crisi con la Lecciso: "Io con una stupida non mi sarei mai messo eh!"

Albano Carrisi Loredana Lecciso Romina Power

IL RAPPORTO CON ROMINA POWER

Per il numero di Ferragosto, Il Giornale dedica una lunga intervista ad Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco si racconta, affrontando molti aspetti della sua vita, dalla musica all'amore. Di recente Al Bano ha deciso di lasciare i social dopo le numerose critiche ricevute su alcune foto che lo vedevano al fianco di Loredana Lecciso e, nell'intervista, ne fa un breve cenno, dichiarando: «Come ho già detto, la loro (quella degli 'haters', ndr) è una “democrazia” senza quelle basi di umanità e signorilità a cui attingere quotidianamente. Lo scrittore William Butler Yeats aveva previsto che il mondo sarebbe diventato sempre più feroce». Dagli haters si passa al rapporto con l'ex moglie Romina Power, che Carrisi racconta brevemente: «Con Romina abbiamo iniziato ufficialmente a cantare insieme nel 1981. Da quell’anno fino al 1993. Ci sono stati successi enormi, sia in Italia che in Europa o in Sudamerica. - le cose però sono cambiate - Poi tra noi tutto è finito anche dal punto di vista personale. Non avrei voluto che succedesse tutto quello che è accaduto, alcune ferite sono inguaribili ma ormai va bene così».

LA DIFESA DI LOREDANA LECCISO

Sono stati molti gli incontri nelle aule dei tribunali, oggi però i loro rapporti si sono appianati: «Lei è la mamma dei miei figli e quando c’è bisogno ci sentiamo. Oltre, naturalmente, a cantare insieme. - eppure il cantante racconta - Ma le prime volte che sono tornato a Cellino da solo nella casa dove avevamo abitato per così tanti anni mi sembrava di essere in un cimitero, non nel posto più importante della mia vita. Era deserto, e per me, per un uomo come me attaccato alla propria terra e alle proprie tradizioni, è stata una sofferenza enorme». Ed è qui che è entrata in scena la sua attuale compagna, Loredana Lecciso che Al Bano tiene, ancora una volta, a difendere dalle accuse degli haters: «Intanto chiariamo una cosa: la signora Loredana non ha usurpato nulla, come sento ancora dire. - e spiega - Ha riempito un vuoto gigantesco che si era creato nella mia vita. È arrivata in un momento nel quale intorno a me, a casa mia e nelle zonE che avevo frequentato per decenni, sentivo soltanto l’eco delle cose passate».

LA CRISI SUPERATA

Tra Al Bano e Loredana c'è però stato un periodo di profonda crisi qualche tempo fa, ora superato. In merito a questo, il cantante spiega cosa sia accaduto: «Ha fatto delle cose che hanno sviato il nostro rapporto. Forse la sovraesposizione, forse altri casini. Io, che la so più lunga, le ho subito detto: “Fai quel che ti pare ma non contare su di me”». Oggi però la crisi è rientrata, Loredana è madre dei suoi ultimi due bambini e anche le apparizioni in tv della Lecciso sono "diverse": «Io con una stupida non mi sarei mai messo eh!» conclude il cantante.

© Riproduzione Riservata.