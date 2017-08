BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Steffy sostiene il progetto di Bill contro Sally Spectra

Beautiful

STEFFY CONTINUA A SOSTENERE BILL

Il progetto di Bill Spencer per separare Sally e Thomas darà i suoi frutti nelle puntate americane di Beautiful. In esse, infatti, il rampollo Forrester deciderà di sostenere la sua ex amante nella fase terminale della sua vita, mentre Liam apprenderà da Sally i veri motivi della fine della sua relazione. A sorpresa, la Spectra rivelerà che si tratta solo di una separazione momentanea, necessaria per fare in modo che Caroline possa morire felice. Tali parole però suoneranno come un vero campanello d'allarme per lo Spencer che, pur tacendo i suoi dubbi, si confronterà con il padre e la moglie. Sarà solo allora che capirà come Steffy non solo sia già a conoscenza del piano del suocero, ma abbia persino deciso di supportarlo. Il fatto non piacerà al gentile e onesto Liam che già in passato si era trovato contrario ai mezzi non troppo corretti dell'amata. Sarà questo un punto di svolta per una nuova crisi tra gli Steam? Sebbene un simile passo sia ancora prematuro, non va sottovalutata la decisione di Steffy di continuare a mentire anche quando Liam la inviterà a confrontarsi con Liam sulla verità. Il conto alla rovescia per la fine di questo matrimonio è iniziato?

ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE: I WATIE CEDONO ALLA PASSIONE?

Se ne parla ormai da settimane, ovvero da quando Katie e Wyatt si sono scambiati il primo bacio durante la trasferta di Beautiful a Montecarlo: quanto avrebbe aspettato la coppia prima di andare oltre, trascorrendo la prima notte insieme? Secondo quanto riportano le anticipazioni americane della settimana sembra proprio che l'attese sarà più breve del previsto. Katie cercherà di resistere alla passione per l'ex figliastro, ricordandogli che il loro è un amore impossibile ma lui continuerà a restare fermo nella sua decisione: Bill è andato avanti con la sua vita, sposando Brooke. Perché loro non possono comportarsi allo stesso modo, smettendo di preoccuparsi del parere delle altre persone? Nonostante le idee chiare della Logan, la coppia continuerà ad incontrarsi di segreto alla Forrester Creations e a scambiarsi numerosi appassionati. E in America si vocifera che non riusciranno a reprimere ulteriormente il loro istinti: sarà questo l'inizio di una vera relazione? Come la prenderà Bill quando scoprirà la novità? Siamo certi che non ci metterà molto tempo...

