BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl in dolce attesa? La foto che non convince

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è ingrassata? Questo è ciò che ha scritto la diretta interessata pubblicando uno scatto recente su Instagram. Naturalmente in molti pensano non solo che non sia vero ma anche che la showgirl sia troppo severa con se stessa. Del resto, le curve mozzafiato e il fisico scultoreo sono da sempre la sua arma vincente e quindi, dubitiamo che il suo corpo possa subire forti variazioni dovute alla bilancia. Tra gli hashtag in spagnolo per fare didascalia al suo scatto anche #gordita e come ben sapete in spagnolo “Gorda” vuol dire “Donna grassa”. C'è da dire però che anche Cecilia Rodriguez chiama “Gordo” la sua dolce metà che appare tutt'altro che grasso. A questo punto forse la famiglia Rodriguez usa questa parola in maniera ironica e non gli dà il suo significato reale. Dopo aver postato la sua fotografia indossando un bikini blu, gli estimatori l'hanno ancora una volta riempita di complimenti a testimonianza che il suo fisico è perfetto in questa maniera. L'argentina ultimamente è finita ancora una volta nel mirino del gossip per via dell'assenza di fotografie online con l'attuale fidanzato.

LA SHOWGIRL IN DOLCE ATTESA?

A mettere da parte tutte le critiche e il gossip degli ultimi tempi però, ci ha pensato proprio la showgirl postando di recente uno scatto con Andrea Iannone, in occasione del suo 28esimo compleanno. Tra loro quindi, procede tutto a gonfie vele. A questo punto ci viene da chiederci: e se la showgirl fosse in dolce attesa? Del resto sappiamo bene che i cambiamenti del corpo durante il periodo di dolce attesa, non sempre vengono metabolizzati in maniera ottimale dalle mamme, specie quando il corpo è il principale motivo di vanto come nel caso di Belen. Proprio l'argentina nel corso dell'ultima puntata stagionale di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin aveva confessato in merito: "Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea". Meno entuasiasta invece Andrea Iannone che laconico durante una intervista dello scorso luglio aveva chiosato: "Non ci penso, ma chi vivrà vedrà". Forse è arrivato il momento giusto? Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni dello statuario fisico dell'argentina nel corso di questi mesi. Ed intanto, parlando di figli, proprio di recente dopo la brutta esperienza capitata ad Emma Marrone in quel di Ibiza, pare che Belen e Stefano siano pronti a rientrare in Italia per proteggere Santiago da eventuali pericoli. Se anche voi siete curiosi di vedere la fotografia che ha fatto entrare in crisi Belen Rodriguez, vi inviamo a cliccare qui.

