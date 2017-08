BOOGEYMAN/ Emily DeschaneL e Barry Watson contro una creatura malvagia nel film su Italia 1 (15 agosto)

Barry Watson in Boogeyman, film in onda stasera su Italia1

NEL CAST ANCHE LUCY LAWLEESS, LA PRINCIPESSA XENA

Nella seconda serata di oggi, 15 agosto, alle 23.55, Italia 1 manderà in onda Boogeyman. una pellicola horror diretta da Stephen Kay nel 2005, primo capitolo, seguito da altre due pellicole.Il film vanta un cast di volti piuttosto noti al grande pubblico, il protagonista maschile, il giovane Tim è interpretato da Barry Watson, che ha lasciato il segno grazie al telefilm Settimo Cielo, nel ruolo del figlio maggiore Matt Camden, accanto a lui recita Emily Deschanel, la dottoressa Temperance Brennan nella serie Bones, nella pellicola compare un’altra vecchia conoscenza: Lucy Lawless, la mitica principessa guerriera Xena, dell’omonima serie tv andata in onda alla fine degli anni Novanta. Produttore del film è Sam Raimi, produttore e regista prolifico che ha lasciato il segno con un’iconica pellicola horror: La casa e vecchia conoscenza della Lawless, è lui il produttore della serie in cui recitava l’attrice.

LA TRAMA DELL'HORROR SOVRANNATURALE

La vicenda narrata vede al centro Tim (Barry Watson), giovane giornalista che scrive su un giornale universitario. La sua vita è apparentemente normale, ma nel suo passato c'è una tragica vicenda che continua a riversare i suoi effetti sulla sua psiche. In particolare, il ragazzo ha assistito quindici anni prima alla morte del padre (Charles Mesure), ad opera di una creatura, così lui crede, che è ancora riuscito ad identificare, nonché ad accertarne l’esistenza e non riesce a togliersi quelle immagini dalla mente. Il perdurare dei suoi disturbi, spinge infine il suo terapeuta a consigliargli il ritorno nella casa paterna, proprio al fine di cercare di stabilire una volta per tutte se si tratti soltanto di una fantasia sedimentata nel suo cervello, oppure di una vicenda realmente accaduta. Poiché la madre (Lucy Lawless) è appena morta, Tim decide senza indugio di aderire al consiglio dello psicanalista e torna quindi nella sua vecchia abitazione per poter recuperare quanto è rimasto della sua famiglia, senza sapere che la creatura, il Boogeyman, non attende altro che di tornare in azione. In particolare, essa può approfittare di salti spazio-temporali per tornare a opprimere Tim non solo nella sua casa, ma anche nella stanza d'albergo ove il ragazzo e la fidanzata Jessica (Tory Mussett) cercano di isolarsi. Tim ricomincia anche a frequentare Kate (Emily Deschanel), una amica d'infanzia, mettendo però anche lei in pericolo, in quanto il Boogeyman inizia ad apparire anche nella sua abitazione. Proprio Tim e Kate, ancora in preda ad una largo e comprensibile scetticismo, dovranno infine inseguire la creatura in uno dei tanti portali da essa aperti, per cercare di trarre in salvo Jessica, che è stata rapita dal Boogeyman. Nella loro avventura, i due ricevono il soccorso di una bimba che è stata a sua volta oggetto di rapimento quattro decenni prima. Alla fine, dopo che il Boogeyman ha rapito anche Mike, lo zio di Tim (Philip Gordon), il ragazzo decide di mettere da parte le proprie paure e di affrontarlo, avendo la meglio nello scontro che ne consegue.

