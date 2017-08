CHICAGO MED / Anticipazioni puntata 15 agosto: “La riunione”, “Scelte” e “Chiarezza”, la trama degli episodi

Chicago Med

IL CAST DELLA PRIMA STAGIONE: ECCO LE STELLE!

Chicago Med continua ad appassionare gli estimatori dei "medical drama". Anche stasera, martedì 15 agosto, nonostante la giornata di festa, Italia 1 non va in vacanza e proporrà in prima serata (intorno alle 21.15 circa) i nuovi episodi della serie che sta già conquistando i telespettatori. Dopo aver visto, conosciuto ed apprezzato le avventure dei pompieri del distretto 51 di Chicago Fire ed esservi emozionati per il grandissimo lavoro svolto dai poliziotti del distretto 21 di Chicago PD, tra qualche ora toccherà ancora alle interessanti storie dei medici e degli infermieri dell’ospedale più grande della città, il Chicago Medical Center. Dick Wolf e Matt Olmstead firmano con gli sceneggiatori Michael Brandt e Derek Haas, anche questo nuovo medical drama, che porta avanti l'estremo successo ottenuto da un genere che non perde mai il suo smalto e coinvolge da sempre gli estimatori. Tra gli attori di punta della serie, fanno parte del cast: Torrey DeVitto (conosciuto in Pretty Little Liars), Colin Donnell (famoso per Arrow), il candidato ai Golden Globe, Oliver Platt e la vincitrice di un Golden Globe S. Epatha Merkerson. Tre gli episodi di questa sera per uno spettacolo che si preannuncia già "gustoso". "La riunione", "Scelte" e "Chiarezza" sono i titoli dei tre episodi che ci accompagneranno nella prima serata di oggi sulla rete giovane Mediaset.

ANTICIPAZIONI E TRAME: "LA RIUNIONE", "SCELTE", "CHIAREZZA"

Durante il primo episodio dal titolo "La riunione", Will e Natalie si stanno prendendo cura di una bambina che potrebbe essere stata avvelenata dai farmaci per colpa del padre. Ethan intanto ha l'arduo compito di riferire ad un commilitone il suo cancro al colon mentre Sarah e April assistono una paziente che ha bevuto un po' troppo e Connor cattura l'attenzione di un medico che sta per operare un principe saudita. Il secondo episodio dal titolo "Scelte" racconta invece la storia di Jennifer Baker che da anni lotta contro il cancro. Will e Natalie intanto propongono una terapia alternativa che le salverà la vita nonostante le sue volontà fossero state inizialmente diverse. Proprio per questo motivo, la famiglia della Beker intraprenderà un'azione legale contro il medico. L'ultimo episodio della serata ha per titolo "Chiarezza" e si concentrerà sul 17enne sportivo affidato alle cure del dottor Choi e Sarah, con la consulenza psichiatrica del dottor Charles. Il giovane campione di hockey è chiaramente "vittima" delle mancate ambizioni del padre e questo provocherà una forte reazione da parte di Ethan. Connor e il dottor Downey nel corso di un trapianto di polmoni, dopo l'operazione finiranno per baciarsi.

© Riproduzione Riservata.