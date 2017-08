DOVE VAI IN VACANZA ?/ Tognazzi, Sordi e Villaggio insieme nel film in tre capitolo oggi su Rete 4 (15 agosto)

Dove vai in vacanza? oggi alle 13 su Rete4

NEL CAST ANCHE STEFANIA SANDRELLI E GIGI REDER

'Dove vai in vacanza?', è una pellicola del 1978 che rappresenta uno degli ultimi esempi di film 'collettivo' diviso tra diversi registi della commedia all'italiana. In onda alle ore 13.00 di martedì 15 agosto, è diviso in tre episodi diretti rispettivamente da Mauro Bolognini, Luciano Salce ed Alberto Sordi. Tanti i protagonisti di spicco del cinema italiano nei tre episodi: nel primo Ugo Tognazzi interpreta il ruolo di Enrico, c'è anche il figlio Ricky Tognazzi nella parte di un amico di Giuliana, la protagonista femminile dell'episodio interpretata da Stefania Sandrelli. Nel secondo episodio Paolo Villaggio è il protagonista, nel ruolo di Arturo, con Gigi Reder, suo fedele sodale nella saga di 'Fantozzi, nella parte del dott. Panunti e Annamaria Rizzoli impegnata invece nel ruolo di Margherita. Nel terzo episodio, Alberto Sordi interpreta Remo Proietti ed Anna Longhi ha il ruolo della moglie, Augusta.

LA TRAMA

Nel primo episodio, intitolato 'Sarò tutta per te', Enrico è un uomo separato ma ancora legato alla moglie, e decide di passare con lei un periodo di vacanza, sperando di riallacciare i rapporti e vivere ancora qualche momento di intimità con la donna, Giuliana però ha ormai una vita frenetica, e nella sua villa le vacanze saranno un momento per una vera e propria sfilata di amici, scocciatori vari e anche ex amanti che manderanno all'aria i piani di Enrico. Nel secondo episodio, intitolato 'Sì buana', Arturo è un uomo che per vivere organizza tour nell'Africa nera, ma si ritrova coinvolto nell'omicidio del Cavalier Colombi. A uccidere l'uomo sarà la giovane moglie Margherita, che per la sua complicità offrirà una parte del premio dell'assicurazione ad Artuero, che rovinerà però tutto raccontando la storia ad un uomo dell'assicurazione. Infine, in 'Le vacanze intelligenti' Remo e Augusta sono una coppia spedita in vacanza dai figli emancipati culturalmente, che si ritroveranno a visitare posti sconosciuti in luoghi che non conoscono e di cui non hanno gradimento. I figli sono laureati e culturalmente diversi dai genitori, di buon cuore ma un po' ingenui, che si ritrovano però nella vacanza organizzata dai figli immersi in un tour estenuante. Per giunta, al loro ritorno si ritroveranno l'arredamento di casa completamente stravolto, riadattato secondo i consigli legati all'arte moderna da parte dei figli e dei loro amici. Tutti però alla fine faranno pace grazie a una spaghettata.

