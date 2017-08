FEBBRE DA CAVALLO/ Gigi Proietti e Enrico Montesano insieme nel film su Rete 4 in prima serata (15 agosto)

Febbre da cavallo questa sera su Rete 4

CATHERINE SPAAK NEL CAST

'Febbre da Cavallo', in onda su Rete 4 in prima serata a Ferragosto, martedì 15 agosto alle ore 21.15, sarà un superclassico della commedia all'italiana da seguire sempre con grande divertimento, nonostante i suoi ormai numerosissimi passaggi televisivi. Realizzato nel 1976 da Steno, maestro della commedia italiana e padre dei fratelli Vanzina,'Febbre da Cavallo' resta uno dei film più apprezzati dagli appassionati, per la presenza di due attori come Gigi Proietti ed Enrico Montesano, il primo nei panni di Bruno Fioretti detto 'Mandrake', il secondo nel ruolo di Armando Pellicci detto 'Er Pomata', che hanno saputo dare un tocco irresistibile alla pellicola che dura ancora nel tempo. Completano il cast del film Catherine Spaak nel ruolo Gabriella, moglie di Mandrake, Francesco De Rosa nella parte di Felice Roversi, il terzo amico del gruppo di giocatori, Nikki Gentile nel ruolo di Mafalda, Mario Carotenuto nella memorabile parte dell'avvocato De Marchis, Marina Confalone nel ruolo della sorella di Pomata, Giuliana Pellicci, Ennio Antonelli è Otello Rinaldi, il macellaio, Adolfo Celi è il giudice, Giuseppe Castellano il driver Stelvio Mazza, Maria Teresa Albani è la cartomante che consiglia la tris Soldatino-King-D'Artagnan e Gigi Ballista interpreta il Conte Dallara, proprietario dell'omonima scuderia.

LA TRAMA

Bruno Fioretti detto 'Mandrake' è un attore di terzo livello che ha un unico obiettivo nella vita: vincere, anzi giocare perché le vincite non arrivano mai, alle corse dei cavalli assieme agli amici Armando 'Er Pomata' e Felice. Questo a dispetto della moglie Gabriella, con la quale gestisce un bar a Roma e con cui non riesce a fare l'amore dopo aver perso ai cavalli, cioè praticamente sempre.

Le disavventure dei tre giocatori si intrecciano a quelle del mondo delle corse e delle scommesse, con personaggi particolari e stravaganti e situazioni paradossali. Un giorno, parlando con una cartomante, disperata per la sua situazione matrimoniale, Gabriella ha l'intuizione di giocare una tris con tre cavalli che si chiamano Soldatino, King e D'Artagnan.

Si tratta di tre pessimi cavalli e Mandrake decide di giocare invece il favorito, Antonello da Messina, su consiglio di Pomata, perdendo così una ricca trisa da venti milioni. Per recuperare il denaro gli amici si mettono d'accordo con l'avvocato De Marchis, padrone di Soldatino, per truccare il Gran Premio degli Assi e recuperare la vincita. Per farlo, rapiscono l'imbattibile driver Jean Luis Rossini e fanno guidare la fortissima cavalla Bernadette a Mandrake, che assomiglia a Rossini come una goccia d'acqua. Tutto sembra andare per il meglio, con Pomata che viene messo alla guida di Soldatino, ma preso dalla foga della vittoria Mandrake farà comunque vincere Bernadette. Rovinati, i tre si ritroveranno davanti a un giudice per un vero e proprio 'processo alle corse dei cavalli' risolutivo.

