FORMULA PER UN DELITTO/ Sandra Bullock a caccia del killer Ryan Gosling nel film su Canale 5 (15 agosto)

Sandra Bullock in Formula per un delitto, oggi su Canale 5

IL CAST DEL THRILLER

Nella seconda serata del 15 agosto alle 23.30, Canale 5 propone Formula per un delitto, pellicola thriller diretta nel 2002 da Barbet Schroeder, che partecipò fuori concorso nello stesso anno al Festival di Cannes. La grande protagonista di Formula per un delitto è Sandra Bullock, una delle attrici più importanti degli ultimi decenni e, soprattutto, tra le più remunerate dalle case cinematografiche, che la ritengono una vera garanzia dal punto di vista degli incassi. La sua bravura è ampiamente testimoniata del resto dall'Oscar vinto nel 2009 con l'interpretazione di The Blind Side. Tra le pellicole che hanno costruito la sua larga popolarità, occorre ricordare Speed (1994), The net - Intrappolata nella rete (1995), 28 giorni (2000), Miss Detective (stesso anno), e Gravity (2013). Nel ruolo di Richard, uno dei due studenti, recita Ryan Gosling, celebre attore di Drive e La La Land. Il regista è Barbet Schroeder, noto per aver diretto nel 1991 Il mistero Von Bulow, che ebbe una nomination all'Oscar per la migliore pellicola. Nella sua filmografia vanno ricordati anche Barfly (1987), Inserzione pericolosa (1992), Il bacio della morte (1995) e Prima e dopo (1996).

FORMULA PER UN DELITTO, LA CACCIA A DUE GIOVANI E SPIETATI OMICIDI

Il film parte dall'omicidio di una donna, sul quale sono chiamati a indagare la detective Cassie Mayweather (Sandra Bullock) e il collega Sam Kennedy (Ben Chaplin). In un primo momento le indagini si indirizzano su Ray Feathers (Chris Pine), un piccolo spacciatore di stupefacenti, ma ben presto emerge come ad aver ucciso la donna siano stati Justin Pendleton (Michael Pitt) e Richard Haywood (Ryan Gosling), due studenti ricchi e annoiati, evidentemente alla ricerca di forti emozioni. E' proprio Cassie a capire tutto dopo averli interrogati, tanto da decidere di pedinarli costantemente, sicura che prima o poi si tradiranno. L'investigatrice, peraltro, spera che prima o poi il rapporto tra i due veda allargarsi le crepe che iniziano ad affiorare, spinte dalla gelosia che sembra caratterizzarlo.

A fungere da detonatore al conflitto ormai latente è una ragazza, Agnes (Lisa Mills), di cui Justin è palesemente invaghito, per la rabbia di Richard. Anche se è stato rimossa dall'incarico, grazie alle pressioni delle potenti famiglie dei due ragazzi, Cassie riesce infine a cumulare le prove in grado di portare all'arresto dei ragazzi, i quali però decidono di scappare e rifugiarsi all'interno di una abitazione in evidente stato di degrado. Il disegno dei due, elaborato da Richard, prevede un doppio suicidio, ma Justin non se la sente di seguire il compagno sino alla fine. La situazione diventa sempre più ingarbugliata, sino all'epilogo, che vede Cassie dare vita ad una lotta all'ultimo sangue con Richard, in cui sarà aiutata da Justin. Lo stesso Justin, però, viene a sua volta tradito dal suo anello, con il quale ha lasciato i segni sul collo della vittima e alla fine confessa di essere stato proprio lui ad eseguire materialmente l'omicidio.

