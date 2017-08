Gomorra 3, La Serie/ Anticipazioni: Scianel morirà? Le rivelazioni di Cristina Donadio

Gomorra, Scianel

"Gomorra sta tornando" è la frase che aleggia sui profili social dei suoi protagonisti - Marco D'Amore, che interpreta Ciro Di Marzio, e Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano - e che ha subito scatenato la curiosità dei telespettatori. Ecco allora che i tantissimi fan della serie, in attesa della terza stagione in onda su Sky Atlantic Hd, si chiedono cosa potrà accadere. Una succulenta anticipazione arriva da un'intervista rilasciata da Cristina Donadio, che nella serie interpreta Scianel, al settimanale Vero Tv. L'attrice, in merito a cosa accadrà nella terza stagione, confessa: "In realtà non posso anticipare praticamente nulla, se non che le prossime puntate saranno maggiormente incentrate su quello che accade in città. Il sistema metropolitano, la camorra della Sanità e di Forcella. - e ancora svela che si parlerà de - La famosa Paranza dei Bambini a cui faceva riferimento Saviano, che è una piaga che colpisce la nostra città. Questa serie racconta la realtà e di conseguenza era giusto parlare anche in questi termini".

SCIANEL MORIRÀ?

Temi importanti quelli affrontati nella prossima stagione, il tutto condito da nuove faide e scontri per il potere. In merito al suo personaggio, Cristina Donadio ancora aggiunge: "Scianel è molto amata dal pubblico, tant'è che molti mi chiamano per la strada con il suo nome. Sul rischio di poter rimanere intrappolata all'interno di un personaggio così forte mi sono posta la domanda e sono arrivata alla conclusione che non ho nessuna paura". Quando però le si chiede se il suo personaggio (che si vocifera possa essere trans) ci sarà anche nella quarta stagione, l'attrice lancia un sospetto: "Avete una domanda di riserva?". Una risposta che sembra quasi voler anticipare il suo addio alla serie...

