IL CLUB DELLE PRIME MOGLI/ Goldie Hawn, Diane Keaton e Bette Midler nel film su Canale Nove (15 agosto, oggi)

Il club delle prime mogli su Canale Nove

NEL CAST COMPARE UNA GIOVANE SARAH JESSICA PARKER

Martedì 15 agosto 2017 va in onda in prima serata, alle ore 21;15, il film commedia dal titolo Il club delle prime mogli (The first Wives club). La pellicola è stata girata nel 1996 da Hugh Wilson ed è una produzione statunitense distribuita a livello internazionale dalla Paramount Pictures. Il cast del film è composto da grandi attrici quali Diane Keaton, che interpreta Annie McDuggan Paradis; Bette Midler è Brenda Morelli Cushman e Goldie Hawn recita la parte di Elise Elliot Atchison. Nel cast c'è anche Sarah Jessica Parker che interpreta il ruolo di Shelly, amante del marito di Bette Midler; qui era poco più che esordiente. Il film vinse un riconoscimento del National Board of Review per il miglior cast. Costato 30 milioni di dollari, Il club delle prime moglie ne incassò oltre 180 milioni in tutto il mondo.

TRE DONNE CERCANO IL RISCATTO DAI MARITI FEDIFRAGHI

Ci sono quattro donne: Brenda, Elise, Annie e Cynthia. Come spesso accade, nonostante le quattro fossero molto legate ai tempi del college, formando un quartetto inseparabile, con il tempo si sono perse di vista. Tre di loro tornano ad incontrarsi per un evento infausto: Cynthia si è suicidata, lasciando un messaggio di addio ad ognuna di loro, fortemente depressa, la donna è stata anche lasciata dal marito per una donna più giovane. Brenda, Elise ed Annie ci mettono un po' a ritrovare l'affiatamento di un tempo anche perché hanno percorso strade molto diverse, ma ben presto scoprono di avere qualcosa in comune. Tutte loro hanno speso gran parte della giovinezza ad aiutare i rispettivi mariti a raggiungere il successo. I loro mariti però ora le hanno lasciate per partner più giovani. Le tre decidono dunque di prendersi la loro vendetta: insieme escogitano un piano diabolico che però alla fine le condurrà anche a fare qualcosa di buono per loro stesse e per tante donne nelle loro stesse condizioni.

© Riproduzione Riservata.