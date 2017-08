IL QUARTO STATO / Kasia Smutniak nel film tedesco su Rai4 questa sera in prima serata (15 agosto)

Il quarto stato oggi su Rai4

IL CAST DEL FILM

Nella prima serata del 15 agosto, alle 21.05 Rai 4 manderà in onda Il quarto stato, una pellicola drammatica diretta nel 2012 daL Dennis Gansel. Nel cast recitano Moritz Bleibtreu e Kasia Smutniak, attrice ormai adottata in Italia che ha recitato in numerose pellicole prestigiose. La Smutniak, ormai di stanza da anni nel nostro Paese. La modella e attrice polacca ha infatti prestato il suo volto sia su piccolo che su grande schermo a produzioni di successo. Tra le fiction da lei interpretate in televisione, vanno ricordate Questa è la mia terra, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Carnera – Il campione più grande e Volare – La grande storia di Domenico Modugno. Al cinema ha invece preso parte a Caos Calmo (2008), La Passione (2010), Allacciate le cinture (2014) e Perfetti sconosciuti (2016).

LA TRAMA

Il film ha un prologo a Mosca, dove si vede un uomo abbandonare il suo appartamento, proprio poco prima che un'esplosione distrugga l'intero palazzo. L'uomo si allontana dal luogo dell'accaduto senza neanche voltarsi indietro o mostrare sentimenti per quanto successo. A tredici anni di distanza dall'evento, la narrazione riprende con Paul Jensen (Moritz Bleibtreu ), un giornalista di successo che ha chiesto al suo giornale di inviarlo a Mosca, con il fine di realizzare un reportage sulla situazione sociale del Paese. Non appena arrivato, però, assiste all'uccisione di un uomo a colpi di pistola, apprendendo dal suo fotografo Dima (Max Riemelt) che si tratta di un giornalista noto per aver criticato il governo. Il fotografo non lo dice, ma la sua uccisione potrebbe essere collegata proprio ai suoi collegamenti con l'opposizione.

Subito dopo Paul conosce Katja (Kasia Smutniak), una collega russa e tra i due scoppia subito una grande attrazione. La donna vorrebbe elaborare un articolo sul giornalista ucciso, ma il tedesco la sconsiglia vivamente dal farlo, proprio per i pericoli che potrebbe correre. Lo stesso Paul viene poi a sapere che Katja è la sorella di Anatoly, un attivista per i diritti civili, e decide quindi di attivarsi lui stesso per pubblicare un articolo con il quale intende mettere al corrente i suoi lettori della deriva autoritaria in atto.

Il suo editore lo sconsiglia vivamente in quanto non solo diverrebbe un bersaglio, ma potrebbe compromettere i rapporti ormai stretti con Katja, privandola di un possibile scoop. La situazione sta però ormai per precipitare e i due rimangono vittime di un attentato alla metropolitana, a seguito del quale Katja morirà per le ferite riportate. Per Paul iniziano invece i guai, conseguenti all'accusa di terrorismo elevata nei suoi confronti. Arrestato e rinchiuso in una struttura carceraria, Paul diventa immediatamente il bersaglio di un gruppo di ceceni, che lo pestano con inaudita violenza. Proprio il capo del gruppo, l'Asiatico, lo mette al corrente di aver conosciuto il padre e di avere intenzione di aiutarlo, poco prima di essere eliminato dalle guardie.

Alla fine, però, la verità che emerge sarà ancora più incredibile di quanto il giornalista avesse immaginato. Katja è infatti viva e le sue azioni rientrerebbero in una strategia messa in atto dalle autorità al fine di evitare la rivelazione di notizie scottanti per il governo. L'ultimo atto lo vede andarsene dalla Russia, senza alcuna voglia di occuparsi ancora di un Paese in cui la sicurezza personale non è assolutamente tutelata.

© Riproduzione Riservata.