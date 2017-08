IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 15 agosto: Hernando tra la vita e la morte, Camila sotto shock

Il Segreto

HERNANDO IN PERICOLO

Non c'è un solo giorno di interruzione nella programmazione de Il Segreto, che torna anche oggi regolarmente su Canale 5. La telenovela spagnola manterrà il suo orario delle ore 18:45 con un episodio assolutamente da non perdere. In esso, infatti, si rivedrà la corsa contro il tempo per salvare Hernando e Matias, ancora intrappolati sotto le macerie dopo la caduta di una galleria di Los Manantiales. Si tratterà di un attentato orchestrato da Nestor, ma per non essere sospettato di questo gesto, il cubano parteciperà all'azione di salvataggio, fingendo di essere preoccupato per le sorti del 'cugino'. L'unica a pensare che l'ex fidanzato possa avere avuto un ruolo attivo in tale dramma sarà Camila che, di fronte alla possibilità che il marito sia morto, resterà vittima di una vera crisi di nervi. Sarà compito di Lucas intervenire per placare la sua ansia con un sedativo che la farà dormire per qualche tempo. Non ci sarà comunque tempo da perdere per evitare che a Hernando accada il peggio: riusciranno a salvarlo in tempo?

ANTICIPAZIONI 15 AGOSTO: LA NUOVA CARICA DI RAIMUNDO

Nella puntata de Il Segreto di ieri, Raimundo ha accettato la proposta di Cristobal Garrigues di diventare il nuovo Intendente di Puente Viejo. Le ragioni sono apparse evidenti fin dal primo momento: in questo modo, Ulloa potrà salvare Emilia e Alfonso dalla complicata situazione nella quale si sono trovati proprio a causa del figlio adottivo di Salvador Castro. Per formalizzare il suo nuovo ruolo, il padre di Emilia intraprenderà il suo viaggio a Madrid che lo terrà lontano dal suo paese di origine per diversi giorni. In sua assenza, però, la figlia deciderà che è giunto il momento di agire per fare in modo che Cristobal smetta di tormentarla. Per questo arriverà alla conclusione di concedersi a lui una volta per tutte: avrà davvero il coraggio di andare fino in fondo? Anche alla Miel Amarga i problemi saranno all'ordine del giorno: Carmelo sarà comprensibilmente molto provato per la morte di Mencia e penserà a come vendicarsi per quanto accaduto. A sorpresa, però, anche Candela apparirà agitata come non accadeva da tempo. Sarà la sua gravidanza a subirne le conseguenze?

© Riproduzione Riservata.