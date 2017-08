L'AMBASCIATA / Anticipazioni 15 agosto: il terzo appuntamento con la fiction con Megan Montaner, la trama

L'Ambasciata

INFORMAZIONI E CAST

L'Ambasciata torna in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, martedì 15 agosto. Quello che vedrete a breve sarà il terzo episodio della fiction TV che sta regalando alla rete ammiraglia di Casa Rai discrete soddisfazioni in termini di ascolti. La serie televisiva è stata prodotta in Spagna e trasmessa per la prima volta la scorsa estate, sulla rete iberica di Antena 3. Il grande successo riscosso nella terra madre, ha quindi convinto la Rai ad acquistare un prodotto vincente per mandarlo in onda nella prima serata. L'Ambasciata è un progetto nato da un'idea di Ramòn Campos e Gema Neira. La fiction in Spagna ha raggiunto ascolti straordinari a conferma che i prodotti iberici sono sintomo di grande successo: vi dicono niente Il Segreto e Una Vita? Quella di stasera sarà la terzultima puntata di una prima stagione composta da cinque appuntamenti in prima serata. La serie ambientata a Bangkok, in Thailandia, grazie ad una buona dose di mistero, intrighi ed enigmi terrà i telespettatori appesi ad un “filo”. Nel cast emergono tra gli altri, alcuni nomi di celebri attori spagnoli, tra cui: Belen Rueda, Abel Folk, Chino Darin, Raul Arevalo, Ursula Corbero, David Verdaguer, Amai Salamanca, Megan Montaner, Melanie Olivares, Maxi Iglesias e Carlos Bardem.

LA TRAMA DEL TERZO APPUNTAMENTO

Qual è la trama de L'Ambasciata? Luis Salinas viene nominato ambasciatore spagnolo in Thailandia e per forza di cose si trasferisce a Bangkok insieme alla sua famiglia. Qui verrà a conoscenza di un mondo fatto solo di corruzione e delinquenza, in cui suo malgrado verrà implicato anche il suo adorato nucleo familiare. Tra disfatte, imbrogli ed affari sporchi, l'ambasciatore dovrà fare i conti anche con l'enigmatico mondo della diplomazia e combattere per cercare recuperare ciò che gli è più caro nella vita: ci riuscirà? Il terzo episodio de L'Ambasciata in onda stasera, vedrà Luis incontrare Veronica a Madrid. La sua ex amante farà il possibile per persuadere gli alti funzionari del ministero degli esterni a non sollevarlo dal suo incarico. Ed intanto a Bangkok, Fatima scoprirà che suo marito ha messo in piedi le pratiche per levarle la titolarità dei conti esteri e abbandonarla per Sara. Nel frattempo Ester incomincia ad assoggettarsi all'attrazione che prova per Roberto e la moglie del console esigere da Eduardo la sua parte dei quattrini depositati nei paradisi fiscali. Intanto l’atmosfera tra Carlos e Claudia si fa incessantemente più bollente e pericolosa... come andrà a finire? L'appuntamento con il terzo episodio de L'Ambasciata è quindi rinnovato per stasera, martedì 15 agosto a partire dalle 21.15 circa su Rai1.

© Riproduzione Riservata.