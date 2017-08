L’AMBASCIATA/ Anticipazioni quarta puntata 22 agosto 2017: Carlos è scomparso

L'ambasciata

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 22 AGOSTO 2017

Siamo arrivati quasi alla conclusione della fiction L’ambasciata e c’è da chiedersi come potrà Luis riuscire a incastrare Eduardo, ora che anche la possibilità che Olga potesse incastrarlo con la lettera di Bernardo è svanita. Abbiamo visto però che alla fine della terza puntata Salinas ha saputo che ad aiutarlo arriverà Veronica. Le anticipazioni della quarta e penultima puntata, com’era facile prevedere, dicono che questo creerà dei problemi con Claudia, visto che tra la donna e il marito c’è stata una relazione in passato. Intanto Eduardo sarà costretto ad affrontare si Fatima che Sara. La moglie infatti scoprirà che l’uomo sta per comprare una casa a Bangkok e sospetta che sia per andarci a vivere con Sara.

La quale, dal canto suo, sembra stufa di aspettare Eduardo e lo metterà quindi sotto pressione, arrivando a chiedere il trasferimento. Insomma, per i personaggi principali della fiction le cose non sembrano essere facili, anche perché Carlos sembra sparito nel nulla: non sembra aver voluto dare ascolto a Claudia. Incomincerà quindi un’importante ricerca dell’uomo. Patricia resterà intanto sotto stretta sorveglianza di Eduardo e arriverà davvero a rischiare molto perché Romero continuerà a insistere perché parli.

