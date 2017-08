LA VITA È MERAVIGLIOSA / James Stewart nel film capolavoro di Frank Capre oggi su La7 (15 agosto)

James Stewart in la vita è meravigliosa, oggi su La7

IL CAST DEL FILM

Martedì 15 agosto su La7 va in onda in prima serata, alle 21.20, il film la vita è meravigliosa (It's a wonderful life) grande capolavoro classico di Frank Capra da lui diretto nel 1946. La sceneggiatura è tratta da un racconto del 1936, The greatest gift, di Philip Van Doren Stern. Si tratta di uno dei film americani più amati di sempre. Gli attori principali sono James Stewart che interpreta il protagonista George Bailey; al suo fianco recita Donna Reed che è Mary Hatch Bailey. L'angelo Clarence è Henry Travers; nel cast poi figurano anche Lionel Barrymore (Henry F. Potter) e Thomas Mitchell (William "Billy" Bailey). James Stewart è qui al suo primo ruolo importante, ma il regista lo volle fortemente per questo ruolo, anche se lui non era convinto di essere in grado di interpretarlo degnamente.

LA TRAMA

George Bailey è un cittadino di Bedford Falls, un uomo mite e onesto che però ha deciso di suicidarsi per via delle difficoltà finanziarie in cui si trova. George si è convinto che il mondo sarebbe un posto migliore senza di lui e che chi gli sta vicino starebbe meglio se lui sparisse. Mentre sta per buttarsi nel fiume la notte della vigilia di Natale uno strano personaggio gli si fa vicino. Si tratta di un signore che apparentemente non ha niente di speciale ma che afferma di essere un angelo sceso in terra per far capire a George che invece la vita di chi ama sarebbe stata molto peggiore se lui non fosse mai nato. Così George ripercorre la sua esistenza, da quando non era che un ragazzo pieno di sogni a quando ha incontrato la donna che ora è sua moglie, e poi Clarence, l'angelo senza ali, gli fa vedere cosa sarebbe accaduto se lui non fosse rimasto a Bedford Falls e avesse viaggiato per il mondo come aveva sempre desiderato fare.

