Los Amigos/ Il film con Franco Nero e Anthony Quinn in onda su Iris (oggi, 15 agosto)

Los Amigos, stasera su Iris

IL CAST

Nella prima serata di martedì 15 agosto, su Iris andrà in onda Los Amigos, uno spaghetti western diretto da Paolo Cavara nel 1973. La pellicola vede come protagonista Franco Nero nel ruolo di Johnny Ears e al suo fianco c'è un altro pezzo grosso della storia del cinema, però americano, come Anthony Quinn. Vanno sottileneate le musiche di Daniele Patucchi, ma anche il mondaggio magistrale di Mario Morra e la fotografia curata da Tonino Delli Colli. Sicuramente il film è indicato per gli appassionati del genere che possono trovare anche nelle splendide ambientazioni un motivo di ispirazione. Distribuito in Italia da indipendenti regionali che non hanno regalato grandi possibilità alla pellicola, uscita negli ultimi anni anche dalle proieizioni in televisione. E' un bene quindi poterla segurie stasera su Iris che ormai da settimane sta riproponendo sempre diversi capolavori del cinema spaghetti western.

LA TRAMA

La trama del film è ambientata nel 1834, quando due amici, Johnny Ears (Franco Nero) e il sordomuto Erastus Deaf Smith (Anthony Quinn), si mettono in viaggio verso il Texas per recarsi ad Austin. Il loro scopo è quello di dare una mano al colonnello Mitchell McDonald (Renzo Moneta), impegnato dal canto suo nel tentativo di mandare all’aria un colpo di stato contro Houston, il presidente della Confederazione. Dietro il tentativo di rovesciare il presidente c’è un generale, Lucius Morton (Franco Graziosi). Il cui scopo dichiarato è l’instaurazione di una dittatura nello stato del Texas. Sono proprio i suoi sgherri a sterminare la famiglia di McDonald, lui compreso, e a scoprire l'esistenza dei due uomini che erano stati chiamati dal maggiore. Inizia perciò una vera caccia all’uomo, cui Deaf riesce miracolosamente a scampare per mettersi a sua volta alla ricerca delle armi che Morton riceve dal governo tedesco, ovvero il deposito che le custodisce. Johnny si è a sua volta invaghito di una prostituta, Susie (Pamela Tiffin), e ha iniziato a pensare come andarsene con lei e rifarsi una vita.

Dopo essersi separato dal compagno d’avventura, Deaf decide quindi di introdursi da solo all’interno del fortino in cui è sicuro siano custodite le armi, sottraendo della dinamite. Poi, però, Johnny si pente di averlo abbandonato e torna indietro per sostenere la sua battaglia contro Morton. Dopo aver cercato di ideare un piano, prevedendo in particolare di usare la dinamite contro un convoglio del generale pieno di armi, decidono di rinunciare ad una misura così estrema, in quanto nell’azione potrebbero trovare la morte alcuni bambini. Allo stesso tempo optano per un’alternativa all’apparenza suicida, ovvero l’entrata nel forte, che però riesce alla perfezione. La coppia riesce così ad impadronirsi di una mitragliatrice, con la quale mettono fuori combattimento la soldataglia agli ordini di Morton. Una volta compiuta la missione, Johnny può quindi riunirsi a Susie e andarsene in cerca di una vita migliore, mentre Deaf se ne va per conto suo, deluso dall’atteggiamento dell’amico.

© Riproduzione Riservata.