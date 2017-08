MOMENTI DI GLORIA/ Ben Cross nel film biografico su Rai3 questa sera (15 agosto)

Momenti di gloria su Rai3 questa sera

IL CAST DEL FILM

Chariots of Fire, tradotto in Italia col titolo 'Momenti di Gloria', in onda alle 21.15 su Rai3, è un celebre lungometraggio britannico scritto da Colin Welland e diretto da Hugh Hudson nel 1981. Il genere cinematografico dell'opera può annoverarsi nello storico-drammatico, sebbene la pellicola spazi svariate tematiche: dall'amicizia nello sport ai pregiudizi sociali legati a classe e religione dell'élite dell'università inglese. I principali interpreti sono gli attori Ben Cross, nella parte di Eric Liddell, comparso successivamente in pellicole come 'Il Primo Cavaliere' di Jerry Zucker (1995), 'Ambizione Fatale' (1997), Undisputed II: Last Man Standing' (2006), 'When Nietzsche Wept' (2007), War, Inc - La fabbrica della guerra (2008) e in 'Star Trek', di J.J. Abrams (2009); e Ian Charlesom, famoso per i ruoli rivestiti in 'Jubilee' (1978), 'Gandhi' (1982) e nel classico dell'orrore 'Opera' (1987), di Dario Argento.

LA STORIA DI LIDDELL E ABRAHAMS

Come già accennato, la pellicola tratta le vicende, in chiave romanzata, di Eric Liddell e Harold Abrahams, oltre quelle di tutta la squadra di velocisti dell'univesità di Cambridge, cimentatasi alle Olimpiadi di Parigi nel 1924 nelle gare di corsa. I due protagonisti, legati da grande amicizia, si allenano e gareggiano spinti entrambi da forti ideali: Eric è un ragazzo estremamente religioso, cristiano, convinto che la corsa sia il modo migliore per rendere grazie al Signore, mentre Harold, rampollo di una famiglia di ricchi affaristi ebrei, osteggiato nell'ambiente classista dell'università, percepisce la corsa come mezzo di riscatto sociale. L'amicizia della squadra verrà messa alla prova quando, in vista delle qualificazioni dei cento metri, Liddell si accorge che la gara si svolgerà di domenica, giorno sacro per i cristiani ferventi come lui, in cui non è possibile lavorare o, nel suo caso, svolgere attività sportive. Il giovane si rifiuta di partecipare alla gara, preferendo rimanere saldo nella sua fede, scontrandosi con la delegazione atletica britannica. Sarà solo grazie al compagno di squadra Eric, il quale decide di cedergli il posto durante la qualificazione dei quattrocento metri, che potrà gareggiare durante un giorno non festivo, aggiudicandosi infine il podio con la medaglia d'oro. Nel frattempo, Abrahams guadagnerà l'oro nei cento metri, acclamato da Liddell e dal resto della squadra. Successivamente, i due amici, e l'intera squadra britannica, verranno accolti in patria come eroi nazionali. Il film si conclude con i due protagonisti che vedono le proprie strade dividersi: dopo le Olimpiadi, Eric Liddell parte come missionario in Cina, mentre Harold Abrahams si sposa ed eredita l'attività imprenditoriale del padre.

