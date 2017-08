MacGyver / Anticipazioni puntata 15 agosto: trama episodi e info streaming

MacGyver

La trama degli episodi

Ferragosto all'insegna delle serie e fiction TV. Sull'ammiraglia Rai andrà in onda la terza puntata de L'Ambasciata mentre nella rete giovane Mediaset si vedranno ancora le avventure di Chicago Med. A questo punto Rai2 risponde per le rime con le nuovissime avventure di "Mac Gyver", sempre nella prima serata. Se siete curiosi di scoprire la trama, le anticipazioni le informazioni per lo streaming, vi consigliamo di proseguire nella lettera. Quelle che vedrete a breve sulla seconda rete Rai saranno due nuove avventure della serie remake. I titoli dei nuovi episodi sono "Lo zodiaco" e "Bounty killer". Nel primo appuntamento di apertura, Matty vuole cercare l’assassino che ha ammazzato Vanessa, la sua figlioccia. Tutti gli indizi portano a un celebre serial killer degli anni settanta il cui nome in “codice” è “Lo Zodiaco”, ma non è detto si tratti proprio di lui in quanto si potrebbe addirittura trattare di un altro personaggio che cerca solo di emularlo. Nel secondo episodio vedremo l'intera squadra della Fenice alle prese con la cattura di Deckard, risolutore di un’organizzazione criminale armena che dovrà vedersela con i Colton, una famiglia di cacciatori di taglie. Mac e Jack a questo punto, cercheranno di portare a termine l'incarico mentre Bozer e Riley analizzeranno in maniera segreta le origini delle visibili problematiche tra Jack e Matty.

Anticipazioni puntata 15 agosto: le informazioni streaming

I due episodi di MacGyver potranno essere visionati anche in diretta e replica streaming e in televisione in HD. Collegandovi sul canale 502 due infatti, vedrete le dinamiche di MacGyver direttamente in alta risoluzione. Di contro, per visionare l'appuntamento in streaming, vi basterà collegarvi da Personal Computer sul portale ufficiale di RaiPlay. Stesso discorso anche in mobilità con smartphone, tablet e phablet di ultimissima generazione. In questo caso però, dovrete anche scaricare l'applicazione tramite Store iOS, Android e Windows Phone. Con lo stesso procedimento, a poche ore di distanza dalla messa in onda in televisione, potrete anche rivedere la replica streaming da postazioni fisse e in mobilità disponendo però di una connessione dati. Lucas Till aspetta tutti i suoi estimatori stasera, martedì 15 agosto 2017 a partire dalle prima serata di Rai2.

© Riproduzione Riservata.