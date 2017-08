Matrimonio Regis Da Silva e Yana Ivanilova / Da Tempation Island alle nozze, l'ex di Valentino Rossi si sposa

Temptation Island 2017

Temptation Island è senza dubbio il programma di maggiore successo dell'estate 2017, confermando l'amore di tutte le coppie che vi hanno partecipato. I molti avevano atteso un matrimonio nell'ultima puntata, interpretando in modo scorretto una foto pubblicata da Raffaella Mennoia nel suo profilo Instagram ma la cerimonia non c'è stata anche se comunque l'amore ha trionfato. Chi era ansioso di assistere ad un lieto evento tra i protagonisti del docu-reality ha potuto sorridere grazie alle nozze tra due ex tentatori della scorsa edizione. Regis Da Silva e Yana Ivalinova si erano conosciuti nell'estate del 2016 nel resort della Sardegna nel quale il programma viene girato ma a distanza di pochi giorni avevano chiesto alla produzione di porre fine alla loro esperienza: il colpo di fulmine era stato troppo grande e desideravano vivere il loro amore lontano dalle telecamere di Canale 5. Ora, a distanza di un anno, quell'amore si è trasformato in una unione per tutta la vita.

REGIS DA SILVA E YANA IVALINOVA SPOSI

Regis Da Silva e Yana Ivalinova, già nota per la sua passata relazione con Valentino Rossi, sono diventati marito e moglie dopo più di anno di frequentazione. La coppia lo scorso novembre aveva annunciato di essere in attesa di un bambino e, qualche mese fa, il loro amore è stato allietato dalla nascita della piccola Bianca, vero ospite d'onore delle loro nozze. Le poche immagini della cerimonia sono state pubblicate nelle pagine Facebook dei due ex tentatori, che appaiono visibilmente sorridenti ed emozionati: lui, elegante in abito scuro, lei in bianco in stile sirena (clicca qui per vedere le foto pubblicate nei social network). Viene così coronato un amore che aveva fatto discutere la scorsa estate, quando la coppia aveva preferito abbandonare il clamore mediatico per vivere una relazione apparsa molto seria fin dal primo istante. E come confermato dai fatti, non si è trattato soltanto di un semplice flirt.

