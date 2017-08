NEVERWAS, LA FAVOLA CHE NON C’È/ Aaron Eckhart e Brittany Murphy nel film su Rai Movie (oggi 15 agosto)

Neverwas, la favola che non c'è, con Aaron Eckhart su Rai movie oggi

LA CAST DEL FILM

Martedì 15 agosto in prima serata, alle ore 21:10, su Rai Movie andrà in onda il film fantastico Neverwas, sottotitolato in italiano La favola che non c'è. Questa pellicola è stata girata nel 2005 da Joshua Michael Stern, che ha anche scritto la sceneggiatura e che qui è al suo primo film da regista. L'attore protagonista è Aaron Eckhart che è stato anche uno dei produttori. Il film è stato distribuito dalla Neverwas Production e presentato al pubblico per la prima volta presso il Toronto International Film Festival. Oltre ad Eckhart, che interpreta il ruolo di Zachary Riley (detto Zach), nel cast figurano Brittany Murphy (Maggie Blake), sir Ian McKellen (Gabriel Finch), Nick Nolte (T.L. Pierson) e William Hurt, che interpreta il dottor Peter Reed. Neverwas è stato co-prodotto da USA e Canada ed è stato girato per la maggior parte a Vancouver, in Canada.

LA TRAMA

Zach Riley è uno psichiatra che decide di lasciare un importante incarico ricevuto all'Università per andare ad esercitare la sua professione presso il piccolo istituto psichiatrico di provincia di Millwood. Dietro la sua scelta c'è una motivazione personale: in questa struttura è stato rinchiuso per molti anni suo padre T.L.Pierson, che soffriva di una grave forma di depressione. L'uomo alla fine si era ucciso e suo figlio si è sempre sentito in parte responsabile di questo gesto. Il padre di Zach però era anche un brillante scrittore: aveva inventato un mondo, Neverwas, il cui protagonista era un re imprigionato che veniva salvato da un bambino coraggioso, che altri non era se lo stesso Zach. Nell'ospedale psichiatrico Zach incontra Gabriel, un uomo affetto da schizofrenia che si crede il re dei libri scritti da suo padre e che vive in quel mondo magico credendolo reale.

