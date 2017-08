Oroscopo Paolo Fox di Ferragosto a LatteMiele: previsioni oggi 15 agosto 2017

Paolo Fox torna con l'oroscopo di oggi - La Presse

Sarà una giornata difficile per diversi segni zodiacali quella di oggi ferragosto come evidenziato dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha detto la sua nel solito appuntamento con la rubrica Latte e Stelle. Il Sagittario vive un momento di rabbia difficile da controllare. Si rischia di essere sempre e comunque troppo accesi e a volte ci si trova a reagire in maniera anche forse troppo eccessiva rispetto a quelle che sono le vere esigenze dei nati sotto questo segno. Anche i Pesci non stanno vivendo un buon momento. Si sentono piuttosto stanchi in questo periodo con alcuni momenti di grande ansia dovute a un momento fisico non positivo. Ferragosto va tenuto sotto controllo anche se il mese di agosto può regalare ancora qualche soddisfazione. Attenzione perché Fox ribadisce come l'autunno sarà il momento della rivincita per queso segno zodiacale, ma attenzione a fare scelte affrettate.

CHI SALE E CHI SCENDE

Sale sicuramente l'Ariete che si può liberare di un peso davvero ingombrante e lascia alle spalle un momento un po' complicato per diversi motivi. Anche il Cancro è in netta ripresa, grazie a una voglia sempre costante di provare a trovare gli giusti stimoli in diversi contesti. Scende ancora il Sagittario che è molto arrabbiato per diversi problemi che confluiscono tutti sui problemi economici che in questo periodo non si riescono a superare. Anche il Capricorno è in netto calo rispetto ai giorni scorsi, ma questo per un motivo sentimentale. C'è infatti chi ha un cuore turbato e non riesce ad essere più lucido. C'è voglia di svoltare, ma al momento ci si sente chiusi di fronte a situazioni complesse. Stanco il segno dei Pesci che non riescono a riprendersi di fronte alle fatiche della settimana scorsa. Al momento non c'è la giusta determinazione per uscire da un momento negativo e difficile da accettare.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andando ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è interessante paragonare quello che è accaduto ieri con quanto accadrà oggi. L'Ariete si rialza da un momento che è stato piuttosto stressante. Nella giornata di Ferragosto le stelle tornano a sorridere, dopo che in passato qualcosa non è andato come doveva. L'entrata della Luna nel segno dei Gemelli porta a vivere con più tranquillità diversi contesti di vita, ora c'è chi ha voglia di divertirsi e può sfruttare questa giornata di festa. Il Cancro ritrova la parte migliore di sé dopo che per settimane si era sentito offuscato da una persona. Il transito di Giove sarà buono solo da ottobre e al momento bisogna avere il coraggio di vivere tutto come capita. C'è la necessità insomma di vivere un po' più alla giornata. Si rilancia la Vergine che negli scorsi giorni aveva accusato un po' di difficoltà e non era riuscita a trovare la giusta continuità in diversi contesti. Recupero inaspettato invece quello dello Scorpione che ora potrà giovare di un grande momento di forza fisica e psichica.

