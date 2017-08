PRIMA TI SPOSO, POI TI ROVINO/ Catherine Zeta-Jones e George Clooney nel film su Italia1 (oggi 15 agosto)

Prima ti sposo, poi ti rovino su Canale 5 con George Clooney e Catherine Zeta-Jones

IL CAST DEL FILM

Prima ti sposo, poi ti rovino, che va in onda alle 16.30 su Canale 5, oggi, è una commedia romantica americana del 2003 diretta da Joel e Ethan Coen, noti registi e sceneggiatori americani vincitori di diversi premi Oscar, tra le pellicole di maggior successo: Fargo e Non è un paese per vecchi. I fratelli Coen hanno lavorato alla sceneggiatura insieme a Robert Ramsey e Matthew Stone. Gli attori protagonisti sono: i premi Oscar George Clooney (vinto per il film Syriana e Argo), Catherine Zeta-Jones e Geoffrey Rush, l’attore che ha interpretato Albert Einstein nella serie biografica firmata da Ron Howard, Genius; insieme a loro rectiano anche Cedric the Entertainer, Edward Herrmann, Paul Adelstein e Billy Bob Thorton, ex marito di Angelina Jolie.

LA TRAMA

Miles Massey è un avvocato matrimonialista newyorkese di grande successo, è l'inventore del "pre-nup di Massey" un accordo prematrimoniale infallibile che ha portato alla vittoria in tribunale anche di coniugi fedifraghi. Il suo ultimo cliente è un milionario di nome Rex Rexroth, beccato in compagnia della sua amante in una camera d'albergo dal detective privato che lo ha seguito per conto della moglie. La bella Marylin Rexroth ha sposato Rex solo per i soldi e le prove del suo tradimento sono indispensabili nel processo ma il suo avvocato la mette in guardia dalla bravura di Miles. Lo spregiudicato avvocato resta affascinato dalla bellezza e dall'acume di Marylin e la invita a cena per poi rubarle delle informazioni da utilizzare contro di lei in tribunale. Il giorno del processo, seppur messa all'angolo, la donna riesce a cavarsela fingendo una crisi isterica.

Alla fine del processo Rex ottiene il divorzio e non dovrà pagare nulla alla ex moglie, ormai smascherata come una cacciatrice di uomini ricchi. La donna vuole vendicarsi di Miles e si allea con il produttore televisivo Donaly, anche lui vittima dell'avvocato. Marylin trova in fretta un nuovo e ricco fidanzato e va da Miles per il suo famoso accordo prematrimoniale. Passano sei mesi e la donna e l'avvocato si rincontrano a Las Vegas. Marylin si è risposata ma ha anche divorziato, ma il marito le ha lasciato i soldi dell'accordo.

Miles compie un gesto impulsivo e la sposa ma ben presto si rende conto di essere stato raggirato dalla donna e dai suoi soci. Il secondo marito di Marylin non era altri che un attore assoldato da Donaly per farla pagare al cinico avvocato. L'onta per Miles è troppo grande e l'uomo, preso dal panico, compie un gesto estremo, assolda un killer per uccidere Marylin. Nel frattempo le cose si complicano, il primo marito di Marylin, Rex, muore all'improvviso senza aver cambiato il testamento e così senza saperlo la donna è di nuovo ricca. La resa dei conti tra i due coniugi di fronte al killer si conclude con la morte di quest'ultimo per un gesto avventato. Nel finale Miles e Marylin, entrambi ricchi, decidono di restare insieme.

